Жители Каменска-Уральского устроили заплыв по луже на надувном матрасе

На видео компания из трех мужчин на надувном матрасе с веслом преодолевает лужу, затопившую улицу. За ними следом плывет еще один мужчина. Пользователи оценили действия мужчин. Также стало известно, что чуть не потонули речные трамваи, так как их ход был затруднен сильным ветром.