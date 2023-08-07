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Жители Каменска-Уральского устроили заплыв по луже на надувном матрасе

7 августа 2023, 07:15
Фото: 1MI
Компания мужчин в Каменске-Уральском после ливня решила устроить заплыв на надувном матрасе по затопленным улицам.

По словам автора видео, мужчины устроили аттракцион. Об этом он рассказал в группе «Инцидент Каменск-Уральский».

Они устроили аттракцион. Плавают на надувных лодках и матрасах по затопленной улице Суворова. Попутно рассматривают утопленные автомобили, — сообщает автор поста.

На видео компания из трех мужчин на надувном матрасе с веслом преодолевает лужу, затопившую улицу. За ними следом плывет еще один мужчина. Пользователи оценили действия мужчин. Также стало известно, что чуть не потонули речные трамваи, так как их ход был затруднен сильным ветром.

Напомним 6 августа местами в Свердловской области прошли сильные ливни. Некоторые районы Екатеринбурга отмечали перебои с электричеством. Улицы города затопило. Шефскую даже пришлось перекрывать.

Улицы Екатеринбурга ушли под воду из-за сильного ливня
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#Ирина Кирилова#Инцидент#Вода#Лужа#Общество#Каменск-Уральский
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