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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

До +24 градусов тепла будет на выходных в Нижнем Тагиле

До +24 градусов тепла будет на выходных в Нижнем Тагиле

11 августа 2023, 09:32
Фото: 1MI
На входных в Нижнем Тагиле будет до +24 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Так, в субботу, 12 августа, в городе будет до +21 градуса тепла, при этом ветер может подняться до 10 метро в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В ночь с субботы на воскресенье будет до +10 градусов тепла. 13 августа днем потеплеет до +24 градусов, а ветреность снизится до 8 метров в секунду.

В субботу ультрафиолетовый индекс будет превышен — он оценен синоптиками в шесть баллов. Далее, на рабочей неделе, в дневное время стоит ожидать потепления до +28 градусов.

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