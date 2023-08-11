До +24 градусов тепла будет на выходных в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Так, в субботу, 12 августа, в городе будет до +21 градуса тепла, при этом ветер может подняться до 10 метро в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В ночь с субботы на воскресенье будет до +10 градусов тепла. 13 августа днем потеплеет до +24 градусов, а ветреность снизится до 8 метров в секунду.
В субботу ультрафиолетовый индекс будет превышен — он оценен синоптиками в шесть баллов. Далее, на рабочей неделе, в дневное время стоит ожидать потепления до +28 градусов.