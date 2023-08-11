«Погода менялась трижды». Екатеринбуржцы на сапах попали в шторм на Тургояке

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Молодые люди не знали, что на озере переменчивая погода. Они попали в непогоду, с которой не смогли справиться. Ливень, порывистые ветра и высокие волны не для сапбордов, рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Там отметили, что отдыхающие смогли оценить свои возможности и потому отправились в воду в спасательных жилетах. Это помогло им продержаться до прибытия помощи. При помощи онлайн-карты сапбордисты смогли сориентироваться на местности. Затем они связались с базой и попросили о помощи.
В службе добавили, что на озере Тургояк погоду угадать невозможно.
Только за время этой спасательной операции погода менялась трижды. Поэтому применение индивидуального спасательного жилета во время каждого путешествия по воде остается самым надежным способом защитить свою жизнь, жизнь близких и выйти из сложной ситуации без потерь, — заявили в спасательной службе.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле катер сбил девушку на сапборде. Пострадавшая получила тяжелые травмы и до сих пор находится в коме.