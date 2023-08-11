tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Попавших в шторм жителей Екатеринбурга на сапах спасли на Тургояке

«Погода менялась трижды». Екатеринбуржцы на сапах попали в шторм на Тургояке

11 августа 2023, 08:29
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Попавших в шторм жителей Екатеринбурга на сапах спасли на Тургояке

На озере Тургояк в Челябинске прошла целая спецоперация, чтобы спасти пару жителей Екатеринбурга, решивших покататься на сапах. Они попали в шторм и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Молодые люди не знали, что на озере переменчивая погода. Они попали в непогоду, с которой не смогли справиться. Ливень, порывистые ветра и высокие волны не для сапбордов, рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Там отметили, что отдыхающие смогли оценить свои возможности и потому отправились в воду в спасательных жилетах. Это помогло им продержаться до прибытия помощи. При помощи онлайн-карты сапбордисты смогли сориентироваться на местности. Затем они связались с базой и попросили о помощи.

В службе добавили, что на озере Тургояк погоду угадать невозможно.

Только за время этой спасательной операции погода менялась трижды. Поэтому применение индивидуального спасательного жилета во время каждого путешествия по воде остается самым надежным способом защитить свою жизнь, жизнь близких и выйти из сложной ситуации без потерь, — заявили в спасательной службе.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле катер сбил девушку на сапборде. Пострадавшая получила тяжелые травмы и до сих пор находится в коме.

Появилась новая версия ЧП в Нижнем Тагиле, где катер сбил женщину на сапе
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Шторм#Спасение#Озеро#Тургояк#Происшествия#Екатеринбург#Челябинск
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43