«Погода менялась трижды». Екатеринбуржцы на сапах попали в шторм на Тургояке

Там отметили, что отдыхающие смогли оценить свои возможности и потому отправились в воду в спасательных жилетах. Это помогло им продержаться до прибытия помощи. При помощи онлайн-карты сапбордисты смогли сориентироваться на местности. Затем они связались с базой и попросили о помощи.