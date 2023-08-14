Жара продержится еще неделю в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
14 августа в течение дня воздух нагревался до отметки +28 градусов. 15 августа сохранится аналогичная погода. Ветер будет держаться на отметке 5 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
16 августа ожидается до +26 градусов и дождь. 17 августа синоптики прогнозируют до +28 градусов в дневное время. А уже 18 августа днем может разогреться до +30 градусов.
В субботу и воскресенье вероятны дожди. При этом в субботу будет до +28 градусов, а к воскресенью похолодает до +19 градусов. Также в выходные ветер может подняться до отметки 10 метров в секунду.