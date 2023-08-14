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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Жара продержится еще неделю в Нижнем Тагиле

Жара продержится еще неделю в Нижнем Тагиле

14 августа 2023, 14:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе потеплеет до +30 градусов. При этом вероятны дожди.

14 августа в течение дня воздух нагревался до отметки +28 градусов. 15 августа сохранится аналогичная погода. Ветер будет держаться на отметке 5 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

16 августа ожидается до +26 градусов и дождь. 17 августа синоптики прогнозируют до +28 градусов в дневное время. А уже 18 августа днем может разогреться до +30 градусов.

В субботу и воскресенье вероятны дожди. При этом в субботу будет до +28 градусов, а к воскресенью похолодает до +19 градусов. Также в выходные ветер может подняться до отметки 10 метров в секунду.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Дожди#Солнечная погода#Жара#Солнце#Прогноз породы#Природа#Эксклюзив
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