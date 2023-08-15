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В Нижнем Тагиле названа семья-претендент на медаль ордена «Родительская слава»

Семья Табакман из Нижнего Тагила претендует на медаль ордена «Родительская слава»

15 августа 2023, 10:28
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле названа семья-претендент на медаль ордена «Родительская слава»

Семьей-кандидатом на награждение медалью ордена «Родительская слава» в Нижнем Тагиле стала семья Табакман. Глава семейства Евгений трудится слесарем на градообразующем предприятии, а мама Юлия работает менеджером по продажам.

На заседании городской комиссии по рассмотрению кандидатуры отметили, что семья занимает активную жизненную позицию. Дети и взрослые занимаются танцами и участвуют в городских мероприятиях.

У них много призов, грамот и благодарностей. Родители прививают детям ответственность, уважение к окружающим и помогают раскрыть способности. В семье Табакман четверо сыновей. Старшие Тимофей и Даниил успешно учатся в колледже и школе, младшие Матвей и Илья — детсадовцы.

Кандидатура семьи Табакман была поддержана единогласно. Пакет документов будет направлен на областной этап конкурса. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пожелал номинантам успеха.

Напомним, многодетные тагильские семьи третий год выдвигаются на медаль ордена «Родительская слава». Семьи Абрамовых-Черняевых и Бойковых уже получили ордена.

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#Ирина Кирилова#Родительская слава#Мероприятия#Призы#Документы#Конкурс#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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