Семья Табакман из Нижнего Тагила претендует на медаль ордена «Родительская слава»

У них много призов, грамот и благодарностей. Родители прививают детям ответственность, уважение к окружающим и помогают раскрыть способности. В семье Табакман четверо сыновей. Старшие Тимофей и Даниил успешно учатся в колледже и школе, младшие Матвей и Илья — детсадовцы.