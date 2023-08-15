Семья Табакман из Нижнего Тагила претендует на медаль ордена «Родительская слава»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На заседании городской комиссии по рассмотрению кандидатуры отметили, что семья занимает активную жизненную позицию. Дети и взрослые занимаются танцами и участвуют в городских мероприятиях.
У них много призов, грамот и благодарностей. Родители прививают детям ответственность, уважение к окружающим и помогают раскрыть способности. В семье Табакман четверо сыновей. Старшие Тимофей и Даниил успешно учатся в колледже и школе, младшие Матвей и Илья — детсадовцы.
Кандидатура семьи Табакман была поддержана единогласно. Пакет документов будет направлен на областной этап конкурса. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пожелал номинантам успеха.
Напомним, многодетные тагильские семьи третий год выдвигаются на медаль ордена «Родительская слава». Семьи Абрамовых-Черняевых и Бойковых уже получили ордена.