Новый размер взноса на капремонт утвердят в Свердловской области

Напомним, ранее Смирнов заявлял, что в 2023 году в Свердловской области планируется заменить 309 лифтов. Он отметил, что за три года уже были заменены 1162 лифта в 353 домах. При этом теперь установка возможна в рассрочку. Жители региона могут получить субсидию в размере 30%.