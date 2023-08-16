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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Новый размер взноса на капремонт утвердят в Свердловской области

Новый размер взноса на капремонт утвердят в Свердловской области

16 августа 2023, 05:35
Фото: 1MI
Новые тарифы по взносам на капитальный ремонт будут утверждены в Свердловской области. Действовать они начнут в 2024 году. Решение будет принимать правительство региона.

Докладчиком по вопросу, по данным ЕАН, будет министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Пока новый предполагаемый размер взноса неизвестен.

Напомним, ранее Смирнов заявлял, что в 2023 году в Свердловской области планируется заменить 309 лифтов. Он отметил, что за три года уже были заменены 1162 лифта в 353 домах. При этом теперь установка возможна в рассрочку. Жители региона могут получить субсидию в размере 30%.

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#Ирина Кирилова#ЖКХ#Капремонт#Оплата#Взнос#Экономика#Свердловская область
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