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Грибники заблудились в лесу в Сухом Логе

Грибники заблудились в лесу в Сухом Логе

20 августа 2023, 05:42
Фото: 1MI
Грибников, которые заблудились, разыскали в Свердловской области. Их нашли в окрестностях города Сухой Лог.

Сами уральцы выйти из леса к машине не смогли и обратились за помощью.

После того, как в ДПС поступил тревожный сигнал, инспекторы поехали к лесу. В зоне, где потерялись грибники, наряд передвигался с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле, добавили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

На одной из окраин леса они услышали крики, после чего грибники выбежали им на встречу. Потерявшиеся — семейная пара. Инспекторы дали им воды. А пара поблагодарила сотрудников.

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#Дарья Сорокина#ДПС#Потерявшиеся#Семейная пара#Инспекторы#Происшествия#Свердловская область
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