Грибники заблудились в лесу в Сухом Логе

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Сами уральцы выйти из леса к машине не смогли и обратились за помощью.
После того, как в ДПС поступил тревожный сигнал, инспекторы поехали к лесу. В зоне, где потерялись грибники, наряд передвигался с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле, добавили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
На одной из окраин леса они услышали крики, после чего грибники выбежали им на встречу. Потерявшиеся — семейная пара. Инспекторы дали им воды. А пара поблагодарила сотрудников.