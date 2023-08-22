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В Свердловскую область поступили новые сторублевые банкноты

В Свердловскую область поступили новые сторублевые банкноты

22 августа 2023, 10:06
Фото: ЦБ РФ
Обновленные 100-рублевые купюры появились в магазинах Среднего Урала. Они будут входить в оборот постепенно. Через некоторое время они полностью заменят старые купюры.

Известно, что на них изображены: фрагмент Спасской башни Московского Кремля, концертный зал и мост парка «Зарядье», высотка МГУ и Останкинская телебашня. Об этом рассказали в Уральском управлении Банка России.

Лицевая сторонаЛицевая сторона
Оборотная сторонаОборотная сторона
Лицевая сторона
Фото: ЦБ РФ

Новые банкноты поступят в оборот постепенно. Их обязаны уже сейчас принимать все организации, магазины и так далее.

Отмечается, что процесс модернизации купюр других номиналов запланирован до 2025 года. К концу года Центральный банк выпустит пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга. Но сама достопримечательность пока не называлась.

Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле
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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Дарья Сорокина#Банкноты#Спасская башня#Московский Кремль#Новые банкноты#Высотка МГУ
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