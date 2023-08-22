В Свердловскую область поступили новые сторублевые банкноты

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Известно, что на них изображены: фрагмент Спасской башни Московского Кремля, концертный зал и мост парка «Зарядье», высотка МГУ и Останкинская телебашня. Об этом рассказали в Уральском управлении Банка России.
Новые банкноты поступят в оборот постепенно. Их обязаны уже сейчас принимать все организации, магазины и так далее.
Отмечается, что процесс модернизации купюр других номиналов запланирован до 2025 года. К концу года Центральный банк выпустит пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга. Но сама достопримечательность пока не называлась.