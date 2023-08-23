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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Екатеринбурге девочка выбежала на дорогу и попала под машину

В Екатеринбурге девочка выбежала на дорогу и попала под машину

23 августа 2023, 08:53
Фото: Midjourney
На ЖБИ в Екатеринбурге девочка попала под колеса автомобиля. Она выбежала на дорогу не убедившись в том, что машин нет.

Водитель не заметил ребенка, потому что перед ним было припарковано авто, закрывшее ему вид, пишет Е1.

Мужчина попытался затормозить, но было уже поздно. Ребенок перепугался. Однако девочка смогла самостоятельно отойти в сторону.

Водитель вышел и стал разговаривать с ребенком, а пассажирка осталась сидеть в салоне. От резкого торможения она ударилась. Травмы ребенка пока неизвестны.

Ранее екатеринбуржцы жаловались, что обеспокоены территорией двора на Сиреневом бульваре, 13. Совсем рядом находится детский сад, а автомобилисты там часто превышают скорость.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Безопасность#Девочка#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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