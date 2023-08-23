В Екатеринбурге девочка выбежала на дорогу и попала под машину

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Водитель не заметил ребенка, потому что перед ним было припарковано авто, закрывшее ему вид, пишет Е1.
Мужчина попытался затормозить, но было уже поздно. Ребенок перепугался. Однако девочка смогла самостоятельно отойти в сторону.
Водитель вышел и стал разговаривать с ребенком, а пассажирка осталась сидеть в салоне. От резкого торможения она ударилась. Травмы ребенка пока неизвестны.
Ранее екатеринбуржцы жаловались, что обеспокоены территорией двора на Сиреневом бульваре, 13. Совсем рядом находится детский сад, а автомобилисты там часто превышают скорость.