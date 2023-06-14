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8-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину в Новоуральске

14 июня 2023, 10:17
Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области
В Новоуральске 8-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины. То произошло 13 июня в 19:35 во дворе дома №32 по улице Комсомольская.

За рулем машины находился 50-летний водитель с 30-летним опытом вождения. Он пояснил, что девочка выбежала на дорогу с правой стороны по ходу движения машин и прямо из-за припаркованных авто.

Ребенок получил многочисленные травмы. Сейчас девочка находится в реанимации, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Известно, что девочка играла на детской площадке вместе с папой. Внезапно из подъезда жилого дома, расположенного через дорогу, ее окликнул
двоюродный брат. Девочка побежала ему навстречу.

В этот момент ее папа общался родственниками, поэтому вовремя не сумел среагировать.

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#Елена Озерова#Новоуральск#Ребенок#Машина#Детская площадка#Происшествия#Свердловская область
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