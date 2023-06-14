8-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину в Новоуральске

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
За рулем машины находился 50-летний водитель с 30-летним опытом вождения. Он пояснил, что девочка выбежала на дорогу с правой стороны по ходу движения машин и прямо из-за припаркованных авто.
Ребенок получил многочисленные травмы. Сейчас девочка находится в реанимации, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Известно, что девочка играла на детской площадке вместе с папой. Внезапно из подъезда жилого дома, расположенного через дорогу, ее окликнул
двоюродный брат. Девочка побежала ему навстречу.
В этот момент ее папа общался родственниками, поэтому вовремя не сумел среагировать.