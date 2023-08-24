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Житель Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела об удержании матери и ребенка

Житель Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела об удержании матери и ребенка

24 августа 2023, 07:05
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили следователи Тагилстроевского района Нижнего Тагила в отношении мужчины 1994 года рождения. Молодой человек удерживал мать и ребенка в квартире длительное время.

О противоправных действиях стало известно 22 августа 2023 года. Родные обратились в полицию и сообщили, что мужчина удерживает женщину и ребенка 2016 года рождения. По их словам, мама сама смогла отправить тревожное сообщение.

В результате и мать, и ребенок были освобождены. В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет проведет допрос свидетелей, а также выяснит, был ли причинен вред здоровью женщины и ребенка.

Сам мужчина, как сообщалось ранее, состоит на учете у психиатра. Он уже привлекался к ответственности за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. При себе мужчина имел пистолет. Однако он оказался не боевым, а пневматическим.

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#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Расследование#Удержание#Ирина Кирилова#Мать и ребенок
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