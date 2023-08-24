Житель Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела об удержании матери и ребенка

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
О противоправных действиях стало известно 22 августа 2023 года. Родные обратились в полицию и сообщили, что мужчина удерживает женщину и ребенка 2016 года рождения. По их словам, мама сама смогла отправить тревожное сообщение.
В результате и мать, и ребенок были освобождены. В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет проведет допрос свидетелей, а также выяснит, был ли причинен вред здоровью женщины и ребенка.
Сам мужчина, как сообщалось ранее, состоит на учете у психиатра. Он уже привлекался к ответственности за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. При себе мужчина имел пистолет. Однако он оказался не боевым, а пневматическим.