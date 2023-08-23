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В Нижнем Тагиле задержан дебошир, который удерживал женщину с ребенком

В Нижнем Тагиле задержан дебошир, который удерживал женщину с ребенком

23 августа 2023, 10:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле задержан дебошир, который удерживал женщину с ребенком в квартире. Им оказался 29-летний местный житель. Он состоит на учете у врача-психиатра.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

А начальник пресс-службы региональной ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что при нем был пистолет, который оказался не боевым, а пневматическим.

Известно, что для спасения женщины и 7-летнего ребенка, сотрудникам МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Мужчину отправили в спецучреждение закрытого типа. Сообщается, что женщина вышла за него замуж полгода назад.

Сейчас женщина и ребенок находятся в безопасности. Медпомощь им не понадобилась. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга рассказал, что организована проверка.

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#Нижний Тагил#Больница#Дети#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Дарья Сорокина
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