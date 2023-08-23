В Нижнем Тагиле задержан дебошир, который удерживал женщину с ребенком

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.
А начальник пресс-службы региональной ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что при нем был пистолет, который оказался не боевым, а пневматическим.
Известно, что для спасения женщины и 7-летнего ребенка, сотрудникам МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Мужчину отправили в спецучреждение закрытого типа. Сообщается, что женщина вышла за него замуж полгода назад.
Сейчас женщина и ребенок находятся в безопасности. Медпомощь им не понадобилась. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга рассказал, что организована проверка.