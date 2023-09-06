Кассационный суд России запретил возвращать машины пьяным водителям

К примеру, в Саранске в прошлом году местный житель повторно сел пьяным за руль. Суд решил, что он должен провести 180 часов на обязательных работах и два года не ездить на авто. Автомобиль, который у него сперва был отобран, ему вернули. Позднее суд указал, что это неверное решение и машину забрали.