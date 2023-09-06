Кассационный суд России запретил возвращать машины пьяным водителям

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Речь идет об авто водителей, осужденных за пьянство. Их машины будут изыматься в пользу государства. Подробнее в вопросе разобрались журналисты «Новых известий».
Есть примечание: если человек второй и более раз попался на нетрезвом вождении, то машину заберут. Годом ранее в УК внесли поправки, позволяющие конфисковывать машины у пьяных водителей. Время от времени этот закон уже применяется.
К примеру, в Саранске в прошлом году местный житель повторно сел пьяным за руль. Суд решил, что он должен провести 180 часов на обязательных работах и два года не ездить на авто. Автомобиль, который у него сперва был отобран, ему вернули. Позднее суд указал, что это неверное решение и машину забрали.
Существуют и нюансы закона. Так, забрать могут только то авто, которое принадлежит пьяному водителю на правах собственности.
По мнению автоэксперта Виктора Травина, такая мера не будет иметь должного эффекта. Эффективной эту меру он не считает.
Каждый год у нас говорят, что то уменьшается, то растет количество ДТП по вине пьяных. А воз и ныне там — меньше пьющих не становится, — отметил он.