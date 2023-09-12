tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Компостирование. Экотрадиция прошлого возвращается

Компостирование. Экотрадиция прошлого возвращается

12 сентября 2023, 11:00
Фото: tagilcity.ru
Жители Екатеринбурга и пригорода образуют около 700 тыс. тонн ТКО ежегодно. Из них 30% — остатки продуктов питания. Именно эта категория мусора становится причиной запаха гнили и пожаров на полигонах. В материале TagilCity.ru рассказываем о других способах утилизации пищевых отходов.

Полигонное захоронение стало классикой обращения с твердыми коммунальными отходами, однако, существуют и другие способы утилизации пищевых и растительных отходов.

При городской жизни мы отказались от многих устоявшихся экологических традиций. В деревнях пищевые и растительные отходы складывались в компостные ямы. В них за несколько лет образовывался перегной. Эта земля становилась удобрением, повышая производительность участков. Замкнутый сельский цикл обращения отходов при урбанистическом развитии цивилизации не удалось сохранить, — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Мусорный полигон на МСК в Нижнем ТагилеМусорный полигон на МСК в Нижнем Тагиле
Мусорный полигон на МСК в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Компост и сейчас является важным звеном цепочки органического земледелия. Среди садоводов даже существует фраза: «компостная яма — сердце сада». Традиционно туда попадают не все отходы, а только органические — остатки растений и пищи. Этим определяется чистота перегноя и его «качество».

Например, кожура от банана — хороший источник калия, кальция и фосфора. А яблоки богаты антиоксидантами, в них также содержится калий и кальций. Это лишь два примера органических отходов, но уже становится понятно, что перегной не требует дополнительных удобрений, он уже обогащен минеральными веществами.

Компостирование позволяет избавиться от отходов растениеводства в садах и огородах. Скошенная трава, сорняки, листья, любые органические отходы — отличная основа для приготовления компоста.

Барабанный грохот на МСК в Нижнем ТагилеБарабанный грохот на МСК в Нижнем Тагиле
Барабанный грохот на МСК в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

На что необходимо обратить внимание при обустройстве компостной ямы на садовом или приусадебном участке

  • В компостную яму нельзя выбрасывать мясные, рыбные, молочные отходы, а также кости и скорлупу, которые просто не успеют перегнить за один цикл. Для перегноя не годятся также больные растения,
  • Для формирования компоста необходимы влага и доступ свежего воздуха. Стенки ямы должны образовывать периметр не менее квадратного метра. Во время засухи содержимое компостной ямы стоит увлажнять,
  • Период формирования компоста может продлиться от одного до двух лет. Специалисты рекомендуют разделить компостную яму на секции, каждая из которых при заполнении будет «передавать эстафету» следующей. Так новые отходы не будут смешиваться с теми, которые уже практически стали перегноем.
Пакеторазрыватель на МСК в Нижнем ТагилеПакеторазрыватель на МСК в Нижнем Тагиле
Пакеторазрыватель на МСК в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Компостирование — это естественный процесс, но он может быть поставлен на промышленную основу. Такие участки компостирования строятся на мусоросортировочных комплексах в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Их введут в эксплуатацию в следующем и текущем году. Образование компоста там занимает несколько дней, в отличие от годовых циклов «компостных ям».

Отделение от основной массы ТКО органических отходов и их переработка позволяют полностью исключить образование полигонных газов. Полигоны ТКО с участками компостирования не являются источниками зловонья. Садоводы и огородники могут поддержать старинную экологическую практику, получив от этого пользу.

#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Отходы#Мусоропереработка#Утилизация#Екатеринбург#ТКО#Мусоросортировочный завод#Переработка отходов#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:52
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Вчера, 08:31
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Вчера, 12:01
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Сегодня, 13:50
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Сегодня, 10:22
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Вчера, 14:30