Компостирование. Экотрадиция прошлого возвращается

В компостную яму нельзя выбрасывать мясные, рыбные, молочные отходы, а также кости и скорлупу, которые просто не успеют перегнить за один цикл. Для перегноя не годятся также больные растения,

Для формирования компоста необходимы влага и доступ свежего воздуха. Стенки ямы должны образовывать периметр не менее квадратного метра. Во время засухи содержимое компостной ямы стоит увлажнять,