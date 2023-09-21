Жара свыше 20 градусов ожидается в выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Так, в субботу, 23 сентября, утром ожидается +2 градуса, а уже к обеду воздух прогреется до +17 градусов. При этом ветер достигнет 8 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
К вечеру столбики термометров опустятся до +14 градусов. Ночью будет до +13 градусов.
Утро в воскресенье, 24 сентября, будет +15 градусов, в обед +23 градуса и ясная погода, а вечером +14 градусов.
В оба выходных давление будет держаться на отметке 751-754 ртутного столба.