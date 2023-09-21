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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Жара свыше 20 градусов ожидается в выходные в Нижнем Тагиле

Жара свыше 20 градусов ожидается в выходные в Нижнем Тагиле

21 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле ожидается ясная погода. Воздух прогреется до +23 градусов.

Так, в субботу, 23 сентября, утром ожидается +2 градуса, а уже к обеду воздух прогреется до +17 градусов. При этом ветер достигнет 8 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

К вечеру столбики термометров опустятся до +14 градусов. Ночью будет до +13 градусов.

Утро в воскресенье, 24 сентября, будет +15 градусов, в обед +23 градуса и ясная погода, а вечером +14 градусов.

В оба выходных давление будет держаться на отметке 751-754 ртутного столба.

В Нижнем Тагиле в выходные ожидается солнечная погода
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#Нижний Тагил#Дарья Сорокина
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