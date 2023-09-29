Новая транспортная развязка появится в Екатеринбурге на Амундсена–Онуфриева

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Развязка будет иметь два уровня. Горожане высказали и свои предложения. Они будут рассмотрены перед строительством. В частности, предлагается сделать более широкой проезжую часть, которая следует к улице Онуфриева.
Это, по мнению жителей, поможет решить проблемы с пробками в часы пик. Также предлагается сделать отдельную полосу на Амундсена по центру проезжей части.
Известно, что проект будет представлять собой эстакаду с двумя полосами. Она будет располагаться над Объездной дорогой. Под ней будет находиться два дублера. Общая длина объекта составит 500 метров.