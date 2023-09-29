tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Новая транспортная развязка появится в Екатеринбурге на Амундсена–Онуфриева

Новая транспортная развязка появится в Екатеринбурге на Амундсена–Онуфриева

29 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге окончены общественные слушания по проекту планировки и межевания территории под строительство транспортной развязки. Ее решено расположить на перекрестке Амундсена — Начдива Онуфриева.

Развязка будет иметь два уровня. Горожане высказали и свои предложения. Они будут рассмотрены перед строительством. В частности, предлагается сделать более широкой проезжую часть, которая следует к улице Онуфриева.

Это, по мнению жителей, поможет решить проблемы с пробками в часы пик. Также предлагается сделать отдельную полосу на Амундсена по центру проезжей части.

Известно, что проект будет представлять собой эстакаду с двумя полосами. Она будет располагаться над Объездной дорогой. Под ней будет находиться два дублера. Общая длина объекта составит 500 метров.

Жители коттеджей в Екатеринбурге засыпали камнями дорогу к школе
Узнать подробнее
#Транспорт#Дорога#Строительство#Обсуждение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский
Вчера, 12:28
«Ребенок дома в вязанном костюме»: жители Горноуральского сидят без отопления
Вчера, 10:54
На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области
Вчера, 10:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
27 сентября, 12:42
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
27 сентября, 13:39
В Нижнем Тагиле макет паровоза Черепановых установили в Нижне-Выйском сквере
Вчера, 14:55