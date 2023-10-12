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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Дождь и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Дождь и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

12 октября 2023, 09:06
Фото: 1MI
В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле будет дождливо и ветрено. Температура воздуха в оба дня не будет превышать отметку +8 градусов.

Так, в субботу, 14 октября, утром в городе ожидается дождь и +6 градусов, а также ветер до 10 метров в секунду. В обед сохранится ветер и +6 градусов, а дождь прекратится. К вечеру столбики термометров опустятся отметки +3 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 15 октября, утром будет +1 градус, в обед +8 градусов, также, как и вечером. Кроме того, в вечернее время ожидается дождь. Ветер усилится до 8 метров в секунду.

Давление в оба дня будет варьироваться от 733 до 744 мм ртутного столба.

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#Нижний Тагил#Температура#Погода#Дождь#Ветер#Давление#Дарья Сорокина#Живая природа
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