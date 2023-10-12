Дождь и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Так, в субботу, 14 октября, утром в городе ожидается дождь и +6 градусов, а также ветер до 10 метров в секунду. В обед сохранится ветер и +6 градусов, а дождь прекратится. К вечеру столбики термометров опустятся отметки +3 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 15 октября, утром будет +1 градус, в обед +8 градусов, также, как и вечером. Кроме того, в вечернее время ожидается дождь. Ветер усилится до 8 метров в секунду.
Давление в оба дня будет варьироваться от 733 до 744 мм ртутного столба.