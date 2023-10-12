Дождь и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Так, в субботу, 14 октября, утром в городе ожидается дождь и +6 градусов, а также ветер до 10 метров в секунду. В обед сохранится ветер и +6 градусов, а дождь прекратится. К вечеру столбики термометров опустятся отметки +3 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.