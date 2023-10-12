Копайгородский: В этом году Сочи планирует принять свыше 7,4 млн отдыхающих

Копайгородский отметил, что и администрация города сегодня ориентирована на сохранение профиля Сочи как всероссийской здравницы, продолжая принимать для этого все необходимые меры. По его данным, в санаторно-курортной отрасли Сочи сейчас реализуются 27 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 370 млрд руб. При этом отмечается, что рост инвестиций в Сочи по сравнению с 2019 годом вырос втрое. По итогам 2022 года город стал первым в регионе по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата.