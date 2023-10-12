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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:48

Мэр Сочи Копайгородский:

Копайгородский: В этом году Сочи планирует принять свыше 7,4 млн отдыхающих

12 октября 2023, 14:44
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский:
Мэр города Сочи Алексей Копайгородский подробно рассказал вице-премьеру Правительства РФ Дмитрию Чернышенко об итогах летнего курортного сезона. Как отметил глава города, с января 2023 года в Сочи отдохнули уже 6,2 млн человек.
Мэр Сочи Алексей КопайгородскийМэр Сочи Алексей Копайгородский
Мэр Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Между тем он подчеркнул, что, по прогнозам, к концу курортного сезона город сможет принять более 7,4 млн человек, что на 3% превышает показатели рекордного по количеству гостей 2022 года. Кроме того, он отметил, что по сравнению с 2013 годом турпоток в Сочи вырос в два раза. Об этом пишет kommersant.ru.

В администрации города подтверждают, что этот рост соотносится с объемом отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, оказанных крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса. По состоянию на начало августа он составил 38,1 млрд руб., прирост по отношению к предыдущему году — 17,2%.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объяснил постоянно растущий турпоток

По прогнозу Алексея Копайгородского, высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон. Он добавил, что в настоящее время заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет 81,2%, а до конца осени в городе забронированы более 70% коллективных средств размещения.

Вместе с тем растущий турпоток объясняется еще и возможностью к круглогодичной работе сразу в обоих кластерах: прибрежном и горном. К этому следует добавить растущую популярность летнего отдыха в горах с посещением морских пляжей Имеретинской низменности. По словам градоначальника, по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева данный проект реализуется на курорте уже третий год.

Копайгородский отметил, что и администрация города сегодня ориентирована на сохранение профиля Сочи как всероссийской здравницы, продолжая принимать для этого все необходимые меры. По его данным, в санаторно-курортной отрасли Сочи сейчас реализуются 27 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 370 млрд руб. При этом отмечается, что рост инвестиций в Сочи по сравнению с 2019 годом вырос втрое. По итогам 2022 года город стал первым в регионе по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Сегодня в Сочи также реализуются четыре масштабных проекта. Общий объем инвестиций по результатам их реализации составит 4,2 млрд руб. В администрации отмечают, что и на федеральном, и на региональном уровне для компаний, реализующих инвестпроекты, предусмотрен ряд мер господдержки.

«Одна из востребованных мер — предоставление субсидий на возмещение фактических затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов», — отметил Копайгородский.

#Общество#Копайгородский Алексей Сергеевич
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