Копайгородский Алексей Сергеевич

Работа оказалась сложнее, чем можно было бы представить. В 2020 году в условиях пандемии россияне вынуждены были отдыхать исключительно на территории своей страны. Когда в Краснодарский край хлынули толпы туристов, Алексей Сергеевич Копайгородский принял решение ограничить въезд отдыхающих в Сочи и на Кубань. Эта мера помогла сдержать распространение COVID-19 в регионе, а после и по всей стране.