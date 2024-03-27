Копайгородский Алексей Сергеевич

Молодой и энергичный управленец Алексей Копайгородский занял место мэра Сочи в 2019 году. До этого он успел побывать в должности замначальника управления департамента внутренней политики, дорасти до вице-мэра, преуспеть в курировании кадровой политики, деятельности мировых судей, дел региональной безопасности Краснодара.
Заслуги Алексея Копайгородского были замечены как простыми жителями города, так и коллегами по административной работе. Депутаты сочинского городского собрания единогласно проголосовали за Алексея Сергеевича на очередных выборах, и он занял должность мэра города.
Работа оказалась сложнее, чем можно было бы представить. В 2020 году в условиях пандемии россияне вынуждены были отдыхать исключительно на территории своей страны. Когда в Краснодарский край хлынули толпы туристов, Алексей Сергеевич Копайгородский принял решение ограничить въезд отдыхающих в Сочи и на Кубань. Эта мера помогла сдержать распространение COVID-19 в регионе, а после и по всей стране.
Алексей Сергеевич Копайгородский уже успел отметиться во всех сферах жизни города, занимаясь преобразованиями, планированием, курируя выполнение поставленных задач. В данный момент активно ведется обновление городской инфраструктуры, улучшение качества дорог, принимаются меры помощи туристическому бизнесу. Гости города, которые приезжают в Сочи не в первый раз, могут оценить, как с каждым годом преображаются парки, скверы и площади знаменитого курорта.
Об общественной деятельности мэра Сочи известно гораздо больше, чем о его семье. Сам Копайгородский не любит обсуждать личную жизнь, предпочитая говорить о своей деятельности на благо города и его жителей. Известно, что Алексей Сергеевич женат и у него есть двое детей. Жена — Анастасия Гредина, уроженка Краснодарского края.
Желтая пресса активно ищет повод для скандала, пытаясь найти компромат на мэра Сочи. Папарацци обсуждают даже стильные костюмы Алексея Сергеевича, обсуждая их возможную стоимость. Однако Копайгородскому нечего опасаться за свою репутацию: он не замешан в коррупции, исправно подает налоговые декларации и действительно многое делает для города. Жители Сочи это ценят и гордятся молодым энергичным мэром, который к тому же имеет хороший вкус в одежде.
Пока сочинцы отмечали новогодние праздники, Алексей Копайгородский с командой активно планировал предстоящую работу на благо города. Более того, мэр уже приступил к осуществлению некоторых планов.
Мэр принял отчет о работах, проведенных в рамках национального проекта. Согласно результатам, в городе был проведен ремонт дорог на 13 улицах, обновлена пешеходная зона набережной, построены и отремонтированы более 40 детских площадок.
В самом начале года Алексей Сергеевич Копайгородский провел совещание, посвященное планированию Года семьи. Мэр рассказал о целях, поставленных президентом РФ на 2024 год: укрепление традиционных семейных ценностей, поддержание здоровья и благополучия народа.
Алексей Сергеевич Копайгородский рассказал о том, сколько средств ушло на благоустройство Хосты и сколько еще планируется потратить. Мэр поделился информацией о ходе работ по озеленению, улучшению качества дорог и пешеходных тротуаров, а также призвал жителей Сочи активнее участвовать в жизни города и предлагать свои варианты улучшения городской среды.
В начале 2024 года мэр Сочи принял участие в совещании с Вениамином Ивановичем Кондратьевым. Алексей Копайгородский отчитался об итогах прошлого года, отметив, что все обязательства перед сочинцами были выполнены в полном объеме. Мэр особо отметил необходимость развития городского транспорта и пообещал реализовать все запланированное в данной сфере.
Мэр рассказал о том, что за первую половину января Сочи принял более 543 тысяч гостей. Алексей Сергеевич отметил, что в городе функционирует оперативный штаб, контролирующий работу служб, ответственных за безопасность зимнего отдыха.
Алексей Копайгородский поручил своей команде детально проработать мероприятия, посвященные Году семьи и значимым событиям в жизни страны.
В текущем году среди прочего планируется провести:
Также Копайгородский рассказал о планах проведения фестиваля «КиноБраво», который пройдет в Сочи впервые.
Мэр Копайгородский приступил к расчетам средств с учетом курортных сборов, которые планируется потратить на повышение уровня городского комфорта. Алексей Сергеевич рассказал о том, как будет проводиться обновление набережной Псахе, обустройство скверов и парков Сочи, краткосрочный ремонт жилых зданий курорта.
Помимо рабочих вопросов, мэр Копайгородский не забывал и о любимых сочинцами праздниках. Он успел поздравить жителей и гостей города с Рождеством и Днем студента, подробно писал в социальных сетях о неделе Сочи на ВДНХ, а также похвалил городскую молодежь, назвав ее талантливой, активной и патриотичной.
Сам Копайгородский тоже вполне соответствует этим характеристикам. Ранее «Росбалт» рассказал о том, как молодой мэр уже в первые годы своего пребывания на посту главы города вошел в топ лучших мэров страны.