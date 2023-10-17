Мэр Сочи Копайгородский сообщил о росте темпов строительства новых школ и детсадов

Кроме того, до конца текущего года в Сочи будет принят новый Генеральный план развития города до 2044 года, в котором социальное строительство занимает важное место. В планах предусмотрено выделение 771 гектара территории для социальных учреждений, где будут построены и модернизированы 530 крупных объектов, включая детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, больницы, поликлиники, библиотеки, клубы, спортзалы и другие объекты. В рамках плана также предусмотрено выделение 168 гектаров под плоскостные спортивные сооружения в разных микрорайонах города.