Мэр Сочи Копайгородский сообщил о росте темпов строительства новых школ и детсадов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
С начала 2020 года было построено девять образовательных учреждений, создано 3 000 новых школьных мест и более 500 мест в дошкольных учреждениях. Также было построено 70 спортивных объектов, включая восемь футбольных полей.
Социальные объекты строятся при поддержке Правительства Российской Федерации и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с использованием средств инвесторов, передает kommersant.ru.
«Мы поддерживаем высокие темпы строительства социально значимых объектов. В настоящее время в Сочи строятся шесть школ, и еще четыре планируется начать до конца года», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
За последний год были успешно реализованы несколько проектов, включая самую многонациональную школу №19, состоящую из восьми корпусов с собственным пляжем и летним лагерем, открытую год назад в микрорайоне Мамайка. Также было завершено строительство самой высокогорной школы и детского сада в поселке городского типа Красная Поляна. В настоящее время в ее новом корпусе обучаются 400 учеников.
План до 2026 года включает в себя увеличение числа учебных мест в общеобразовательных учреждениях Сочи на 13 тысяч.
На данный момент в поселке Кудепста строится детский сад на 550 мест. В микрорайоне Министерские Озера завершен этап строительства новой школы на 1100 мест.
В текущем году в городе запланировано реализовать 68 проектов в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и жилищного фонда. На их реализацию предусмотрено финансирование из разных источников на сумму около 14 миллиардов рублей. На ближайшие три года планируется вложить 43,5 миллиарда рублей в социальное развитие города.
Сочи также активно развивает спортивные объекты, включая новый Зал единоборств в поселке Кудепста, а также современные теннисные корты после реконструкции в спортшколе №1 ко Дню физкультурника.
В настоящее время в Сочи активно вводятся два спортивных объекта и 15 воркаут-площадок. Новые футбольные поля построены в Лазаревском районе на улице Павлова и в селе Краевско-Армянском на улице Измайловской, где обучаются около 700 воспитанников городской спортшколы по футболу. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что идея обустройства этой площадки зародилась семь лет назад.
Кроме того, до конца текущего года в Сочи будет принят новый Генеральный план развития города до 2044 года, в котором социальное строительство занимает важное место. В планах предусмотрено выделение 771 гектара территории для социальных учреждений, где будут построены и модернизированы 530 крупных объектов, включая детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, больницы, поликлиники, библиотеки, клубы, спортзалы и другие объекты. В рамках плана также предусмотрено выделение 168 гектаров под плоскостные спортивные сооружения в разных микрорайонах города.