Копайгородский: В 2023 году в Сочи отмечен рекордный рост числа МСП

В текущем году в Сочи отмечен рекордный прирост числа предприятий малого и среднего бизнеса: на сегодня в городе их уже 37 тысяч. За восемь месяцев текущего года регистрацию прошли 1,8 тысячи субъектов МСП. Это в 2,2 раза выше показателя за весь прошлый год. В городе также стало намного больше жителей, занятых в малом и среднем бизнесе.