tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:41

Published 25 октября, 06:41

Modified 25 октября, 06:41

Updated 25 октября, 06:41

Копайгородский: В 2023 году в Сочи отмечен рекордный рост числа МСП

Копайгородский: В 2023 году в Сочи отмечен рекордный рост числа МСП

25 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI
На сегодня Сочи, будучи одним из самых посещаемых российских курортов, продолжает ставить рекорды по числу туристов.

Коснувшись в беседе с «Интерфаксом» приоритетных направлений развития города, разработки генерального плана, инфраструктурных проектов, руководитель Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что с начала года в городе отдохнули уже более 6,4 миллиона туристов. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Комфорт и безопасность жителей и гостей курорта летом обеспечивала команда оперативного штаба. Также в Сочи развернули аппаратно-программный комплекс «Купол», напомнил мэр.

По его словам, немалые усилия администрация города прилагает для возрождения важных для курорта здравниц, таких как санаторий «Волна», пансионат «Кристалл», гостиница «Приморская», санаторий «Белые ночи».

В текущем году в Сочи отмечен рекордный прирост числа предприятий малого и среднего бизнеса: на сегодня в городе их уже 37 тысяч. За восемь месяцев текущего года регистрацию прошли 1,8 тысячи субъектов МСП. Это в 2,2 раза выше показателя за весь прошлый год. В городе также стало намного больше жителей, занятых в малом и среднем бизнесе.

В процессе реализации сейчас ведущий федеральный проект — программа комплексного развития Сочи до 2030 года, одобренная Кабмином РФ. Ее главные мероприятия предполагают обеспечение водоснабжения и канализации на участках, которые переданы многодетным семьям, а также укрепление четырех километров береговой линии в зонах максимального риска, строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора, отметил Копайгородский.

На сегодня в Сочи газифицировано 84% жилого сектора. К 2030 году запланировано полное завершение технически достижимой газификации курорта, сообщил мэр.

Порядка 20% автобусов в городе работают на экологичном топливе — метане. До 2024 года город закупит еще 51 автобус. В администрации Сочи также собираются запустить три новых газозаправочных комплекса. При этом уже сейчас в городе функционируют 29 автомобильных электрозаправочных станций. Подписания соглашений на установку ожидают еще 16 таких объектов.

Копайгородский подчеркнул: проект нового генплана города разработан, его утверждение намечено на 2023 год. Документ, впервые в истории Сочи, социально ориентирован. Например, в текущем году в Сочи строят шесть школ и три детских сада, сдаются в эксплуатацию два стадиона, две спортивные и 15 воркаут-площадок.

Город оказался безусловным лидером по эффективности цифровой трансформации среди крупных городов РФ. Система «Умный город», прежде всего, направлена на повышение качества жизни в городе, сообщил мэр Сочи.

#Общество#Копайгородский Алексей Сергеевич
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49