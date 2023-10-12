Участникам СВО из Свердловской области не придется платить транспортный налог

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Такое решение было принято на заседании регионального правительства, сообщает ЕАН со ссылкой на департамент информполитики.
Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил, — отметили в департаменте.
Теперь эти изменения предстоит рассмотреть Заксобранию. Поправки могут принять уже на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября, предполагает источник.
Напомним, что ранее сообщалось о еще одном нововведении для участников СВО — это право на льготы по вопросам газификации.