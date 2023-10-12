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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Участникам СВО из Свердловской области не придется платить транспортный налог

Участникам СВО из Свердловской области не придется платить транспортный налог

12 октября 2023, 09:58
Фото: Midjourney
В Свердловской области участников спецоперации освободят от уплаты транспортного налога.

Такое решение было принято на заседании регионального правительства, сообщает ЕАН со ссылкой на департамент информполитики.

Льготы для участников СВО предложено распространить на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил, — отметили в департаменте.

Теперь эти изменения предстоит рассмотреть Заксобранию. Поправки могут принять уже на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября, предполагает источник.

Напомним, что ранее сообщалось о еще одном нововведении для участников СВО — это право на льготы по вопросам газификации.

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#Происшествия#Свердловская область#Заседание#Автомобиль#Транспортный налог#Газификация#СВО#Заксобрание#Дарья Сорокина#Мощность двигателя
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