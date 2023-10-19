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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Какие ошибки уносят молодость женщин?

Какие ошибки уносят молодость женщин?

19 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI
Специалисты озвучили, какие существуют три ошибки, из-за которых женщины начинают стареть после 30 лет.

Отмечается, что зачастую представительницы прекрасного пола даже не знают, что этот возрастной рубеж несет некоторые опасности для организма. Как рассказала доктор Диляра Лебедева, существует как минимум три самых распространенных ошибки, пишет «МедикФорум».

Первая ошибка — игнорирование дефицита витаминов и микроэлементов в организме. Вторая ошибка — невнимательное отношение к собственному гормональному фону.

И третья ошибка — отсутствие адекватных силовых нагрузок. Медик отметила, что полностью перестать стареть невозможно, однако можно помочь организму дольше быть молодым и здоровым.

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#Происшествия#Пожар#Здоровье#Молодость#Организм#Дарья Сорокина
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