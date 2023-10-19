Какие ошибки уносят молодость женщин?

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Отмечается, что зачастую представительницы прекрасного пола даже не знают, что этот возрастной рубеж несет некоторые опасности для организма. Как рассказала доктор Диляра Лебедева, существует как минимум три самых распространенных ошибки, пишет «МедикФорум».
Первая ошибка — игнорирование дефицита витаминов и микроэлементов в организме. Вторая ошибка — невнимательное отношение к собственному гормональному фону.
И третья ошибка — отсутствие адекватных силовых нагрузок. Медик отметила, что полностью перестать стареть невозможно, однако можно помочь организму дольше быть молодым и здоровым.