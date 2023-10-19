Какие ошибки уносят молодость женщин?

Отмечается, что зачастую представительницы прекрасного пола даже не знают, что этот возрастной рубеж несет некоторые опасности для организма. Как рассказала доктор Диляра Лебедева, существует как минимум три самых распространенных ошибки, пишет «МедикФорум».