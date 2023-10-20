МегаФон представил в Свердловской области новую линейку кнопочных телефонов Fontel

Компания МегаФон запустила собственную торговую марку потребительской электроники в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон поступил в продажу в январе. Жители Свердловской области заинтересовались новым аппаратом — в регионе доля продаж в сегменте кнопочных телефонов с начала года уже составляет 15% в штучном эквиваленте. Максимальные значения наблюдались в начале дачного сезона (май–июнь) и во время школьных каникул.