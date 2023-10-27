Осторожно, гололед! О травмах и их профилактике рассказал врач ДГБ Нижнего Тагила

Последствия падения на льду у маленького ребенка обычно не такие серьезные из-за небольших роста и веса. Но родителям во время прогулок с детьми нужно всегда быть начеку. В осенне-зимнее время ребенок легко может поскользнуться на детской площадке, на лестнице или горке. Наличие даже небольшой трещины кости может со временем трансформироваться в более серьезную проблему со здоровьем.