Осторожно, гололед! О травмах и их профилактике рассказал врач ДГБ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Гололед зачастую является причиной ушибов, переломов, вывихов, растяжения связок, разрывов сухожилий у взрослых и детей. Плечевой сустав, особенно у маленького ребенка, легко вывихнуть из-за высокой эластичности связок и слабого развития мышц. Чтобы прогулка не завершилась посещением травмпункта, необходима предельная концентрация внимания и страховка ребенка на скользкой дороге.
Если все же падение произошло, и ребенок испытывает боль то, чем раньше его доставят на машине скорой помощи в больницу или травмпункт, тем легче будет диагностировать травму и вправить вывих в случае обнаружения.
Падение также может привести к повреждению конечностей и даже позвоночника. Переломы, сильные ушибы и сотрясение мозга уверенно лидируют среди прочих травм. Инстинктивно, при падении, человек выставляет вперед прямые руки. Чаще всего на них и приходится вся сила удара.
При падении на выпрямленную руку может быть травмированы: кисть, плечо или даже локтевой сустав. А последствия падения на спину могут быть еще более серьезными. По скользким участкам тротуара и дороги необходимо перемещаться «подобно пингвинам», слегка расставив ноги. Движение с переносом центра тяжести с одной ноги на другую, и наклонившись немного вперед, поможет предотвратить падение.
Последствия падения на льду у маленького ребенка обычно не такие серьезные из-за небольших роста и веса. Но родителям во время прогулок с детьми нужно всегда быть начеку. В осенне-зимнее время ребенок легко может поскользнуться на детской площадке, на лестнице или горке. Наличие даже небольшой трещины кости может со временем трансформироваться в более серьезную проблему со здоровьем.
Во время падения ребенок может сильно удариться головой. Последствия черепно-мозговой травмы — не шутка в деле.
Признаки травмы головы:
При выявлении данных симптомов важной задачей взрослых является обеспечение максимально быстрой доставки ребенка в больницу именно на карете скорой помощи.
Однако если причин для беспокойства на первый взгляд не наблюдается, ребенок не жалуется на свое состояние, но у него отмечается вялость, заторможенность или сонливость после падения, лучше показать ребенка врачу. Только специалист сможет оценить состояние малыша и поставить ему верный диагноз. Иначе последствия полученной травмы могут в будущем оказать значительное влияние на развитие и здоровье юного члена семьи.
Чтобы избежать травм в зимнее время, важно правильно подобрать обувь. Предпочтение лучше отдавать нескользкой обуви, на плоской и ребристой подошве, например, из мягкой резины. Важно, чтобы обувь хорошо фиксировала голеностоп.
Несколько слоев одежды и шапка могут уменьшить травму от падения, а перчатки во многих случаях помогут защитить кожу рук от порезов и ссадин. Удачно подобранные одежда и обувь снижают риск получения травм.
Зимой из-за гололеда возрастает число дорожно-транспортных происшествий. Нарушение водителями правил дорожного движения вызывает дополнительную опасность для пешеходов.
Многие автовладельцы еще не поменяли резину с летней на зимнюю. Тормозной путь такого транспортного средства может быть значительно увеличен. Важно научить ребенка смотреть по сторонам, прежде чем он начнет переходить дорогу, даже если горит зеленый сигнал светофора. Проговаривание с ребенком правил дорожного движения и тренировка его внимательности на дороге сможет предупредить многие опасные ситуации. Яркая одежда со светоотражающими элементами у малыша также помогает водителю быстрее заметить его на дороге.
Дети копируют модель поведения взрослых и часто повторяют за ними. Если родители переходят дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, ребенок когда-нибудь может повторить это самостоятельно.
Еще одна опасность, которая подстерегает детей школьного возраста и подростков — наушники. Они блокируют звуки внешнего мира, ведь громкая музыка притупляет внимание ребенка. Это может быть смертельно опасным, особенно во время перемещения по городу на велосипеде или самокате.
Ребенок может не услышать шум, крик и прочие сигналы, направляемые для привлечения его внимания. Важно объяснять ребенку, что на улице очень важно снимать наушники или делать такую громкость, чтобы слышать то, что происходит вокруг.
Врачи детской городской больницы днем и ночью стоят на страже здоровья детей, но лишь превентивные меры и профилактика способны снизить число детских травм и их тяжесть. Обязательно учите детей безопасному поведению на улице, приводите понятные примеры, развивайте их внимательность и умение правильно действовать в любой ситуации, — сказал заведующий хирургическим отделением ДГБ Нижнего Тагила Максим Кудымов.
Напомним, осенне-зимний период в Нижнем Тагиле — время острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые часто протекают в легкой форме и не представляют значительной угрозы для здоровья. Многие не обращаются к врачу: лечат себя и своих детей самостоятельно. Однако отсутствие должной помощи может привести к серьезным последствиям для здоровья.