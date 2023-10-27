Время сохранять и приумножать: ПСБ улучшил условия по всей линейке депозитов

Накопительный счет «Акцент на процент» открывается бессрочно о любой суммы, в рублях. Базовая ставка 7% годовых. Ставки с учётом надбавок за покупки по картам ПСБ: при сумме покупок до 30 000 руб. в месяц ставка 9% годовых, до 50 000 руб. в месяц ставка 10% годовых, до 85 000 руб. в месяц ставка 10,5% годовых, до 100 000 руб. в месяц ставка 11,5% годовых, от 100 000 руб. в месяц ставка 12,5% годовых. В качестве трат не учитываются: снятие наличных, переводы со счетов карт, в том числе СБП, пополнение электронных кошельков, оплата услуг связи и ЖКХ в интернет-банке. Срок действия накопительного счета: без ограничений. Выплата процентов в последний календарный день месяца на ежедневный остаток с капитализацией. Счет можно открыть онлайн или в офисе.