Время сохранять и приумножать: ПСБ улучшил условия по всей линейке депозитов

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Линейка депозитов ПСБ рассчитана на запросы самых разных вкладчиков. Например, для клиентов, которые впервые открывают вклад в ПСБ, есть продукт «Сильная ставка» **. Доход по нему составит 11,5% годовых при размещении средств на шесть месяцев и 10,5% — на год.
По вкладу с пополнением «Моя копилка» *** клиент может получить доход до 8,84% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» **** — до 7,88% годовых. Любой из этих вкладов можно открыть на срок от 6 месяцев до двух лет.
Минимальная сумма любого вклада при открытии в мобильном банке или офисе — 100 тысяч рублей, а для вклада «Мой доход» предусмотрено открытие через банкомат — минимальная сумма составит 10 тысяч рублей. Для пенсионеров и зарплатных клиентов банка действует дополнительная надбавка в 0,1% к действующей ставке.
Для тех клиентов, которые не планируют размещать средства на депозите, в ПСБ предлагают рассмотреть возможность сбережения средств на накопительном счете под привлекательный процент. Например, по накопительному счету «Акцент на процент» ***** ставку 12,5% годовых получают клиенты, которые размещают на счете до 1 млн рублей, активно пользуются любой картой ПСБ и совершают покупки на сумму от 100 тысяч рублей ежемесячно.
Аналогичную ставку получают участники премиальных программ при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей и аналогичной сумме трат по карте. Базовая ставка по накопительному счету «Акцент на процент» составляет 7% годовых. К ней действует надбавка 2 п. п. — ее получают клиенты, которые ежемесячно совершают покупки по любой карте ПСБ на сумму от 5 тысяч рублей. Проценты начисляются на ежедневный фактический остаток по счету.
Классические банковские вклады сегодня обладают максимально привлекательной доходностью, поэтому у наших клиентов растет интерес к депозитам с гарантированным доходом. Такие продукты, как краткосрочный, среднесрочный вклад или накопительный счет позволяют эффективно планировать свои сбережения. В ПСБ есть большой выбор опций для управления финансами в зависимости от их задач и планов: возможность пополнять и совершать расходные операции, размещать средства на различные сроки и сохранять доход при досрочном изъятии, — пояснил вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.
Вклад можно открыть на 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Максимальная процентная ставка до 11,65% применяется с учетом надбавки 0,15% при открытии вклада от 100 000 рублей на срок 122 дня посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile и надбавки 0,1% для вкладчиков — пенсионеров и / или зарплатных клиентов ПСБ.
Надбавки для пенсионеров 0,10% предоставляются при размещении вклада клиентам-физическим лицам, достигшим возраста: женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет на дату открытия вклада. При предоставлении клиенту одновременно несколько надбавок — предоставляется надбавка, максимально увеличивающая ставку по вкладу.
Ставка действует при размещении вклада «Сильная ставка»: на сумму от 3 млн на срок 181 день. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на счетах клиента, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Минимальная гарантированная ставка — 7,2% годовых на сумму вклада от 100 000 руб.
Вклад можно открыть на 181, 397, 547, 731 дней на сумму от 100 000 ₽. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не предусмотрены. Надбавки предоставляются при открытии вклада посредством Интернет-банка PSB-Retail всем клиентам, не открывавших ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года.
Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада. Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается.
Вклад можно открыть на 181, 397, 547, 731 дней на сумму от 100 000 ₽. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу, установленного для вклада; пролонгируемый не более 3-х раз. Эффективная ставка рассчитывается при ежемесячной капитализации процентов и зависит от суммы вклада. Ставка по договору рассчитывается без учета капитализации.
Накопительный счет «Акцент на процент» открывается бессрочно о любой суммы, в рублях. Базовая ставка 7% годовых. Ставки с учётом надбавок за покупки по картам ПСБ: при сумме покупок до 30 000 руб. в месяц ставка 9% годовых, до 50 000 руб. в месяц ставка 10% годовых, до 85 000 руб. в месяц ставка 10,5% годовых, до 100 000 руб. в месяц ставка 11,5% годовых, от 100 000 руб. в месяц ставка 12,5% годовых. В качестве трат не учитываются: снятие наличных, переводы со счетов карт, в том числе СБП, пополнение электронных кошельков, оплата услуг связи и ЖКХ в интернет-банке. Срок действия накопительного счета: без ограничений. Выплата процентов в последний календарный день месяца на ежедневный остаток с капитализацией. Счет можно открыть онлайн или в офисе.
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