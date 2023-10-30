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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц в автобусе

«Всю кожу проело!»: в Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц в автобусе

30 октября 2023, 10:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц в автобусе

В Екатеринбурге студентка обожглась о неизвестное вещество, которое было разлито на сидении в автобусе №24. У нее ожоги, девушку с осложнениями госпитализировали в больницу.

Что за вещество было разлито на сидении, неизвестно. Это вещество разъело студентке кожу, пишет Е1.

Как рассказала сама пострадавшая, на автобусе она ехала в колледж. Он был полупустой. Она сперва села на сидение, а уже после почувствовала, что села на что-то мокрое.

Думаю, ну, может, от снегопада натекло с капюшона. А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Я не могла снять эти штаны, не буду же я сидеть в аудитории в трусах, — рассказала девушка.

Позднее в учебное учреждение пришлось вызывать скорую. У девушки диагностировали ожог второй степени. При этом ее штаны остались целыми. Жидкость с них не отстирывается.

Пострадавшая рассказала, что теперь она еле двигается. Она уверена, что жидкость кто-то разлили специально.

Терапевт рассказал о первой помощи при получении ожога
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#Происшествия#Больница#Автобус#Скорая помощь#Екатеринбург#Кожа#Ожог#Студентка#Дарья Сорокина#Жидкость
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