«Всю кожу проело!»: в Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц в автобусе

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Что за вещество было разлито на сидении, неизвестно. Это вещество разъело студентке кожу, пишет Е1.
Как рассказала сама пострадавшая, на автобусе она ехала в колледж. Он был полупустой. Она сперва села на сидение, а уже после почувствовала, что села на что-то мокрое.
Думаю, ну, может, от снегопада натекло с капюшона. А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Я не могла снять эти штаны, не буду же я сидеть в аудитории в трусах, — рассказала девушка.
Позднее в учебное учреждение пришлось вызывать скорую. У девушки диагностировали ожог второй степени. При этом ее штаны остались целыми. Жидкость с них не отстирывается.
Пострадавшая рассказала, что теперь она еле двигается. Она уверена, что жидкость кто-то разлили специально.