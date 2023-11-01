Отремонтированный медцентр свердловского ГУ МВД замерзает из-за аварии в котельной

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Это произошло 27 октября. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что котельная оборудована тремя котлами. Два из них сейчас меняют, однако подключат их только к концу года. Единственный же работающий котел сломан.
По данным инсайдера, год в медцентре продолжается ремонт. На него уже израсходовано порядка 18 млн рублей. Тем не менее в корпусах, которые были недавно отремонтированы, температура воздуха составляет порядка 0 градусов. Также источник рассказал, что в учреждении отходят от стен новые обои и кафельные плитки.
Также инсайдер утверждает, что котельная досталась МВД в конце 1990-х годов от золотодобывающего рудника. Оборудование здесь появилось в 2000-х годах.