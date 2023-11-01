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Медцентр свердловского ГУ МВД замерз из-за ЧП в котельной

Отремонтированный медцентр свердловского ГУ МВД замерзает из-за аварии в котельной

1 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI

Медцентр свердловского ГУ МВД замерз из-за ЧП в котельной

В Центре «Самородок» МВД по Свердловской области в Березовском произошло ЧП. В котельной для подачи тепла там включили колет, но спустя непродолжительное время он вышел из строя.

Это произошло 27 октября. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что котельная оборудована тремя котлами. Два из них сейчас меняют, однако подключат их только к концу года. Единственный же работающий котел сломан.

По данным инсайдера, год в медцентре продолжается ремонт. На него уже израсходовано порядка 18 млн рублей. Тем не менее в корпусах, которые были недавно отремонтированы, температура воздуха составляет порядка 0 градусов. Также источник рассказал, что в учреждении отходят от стен новые обои и кафельные плитки.

Также инсайдер утверждает, что котельная досталась МВД в конце 1990-х годов от золотодобывающего рудника. Оборудование здесь появилось в 2000-х годах.

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#Происшествия#Свердловская область#Ремонт#Котельная#ЧП#Тепло#Авария#Дарья Сорокина
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