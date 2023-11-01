Отремонтированный медцентр свердловского ГУ МВД замерзает из-за аварии в котельной

По данным инсайдера, год в медцентре продолжается ремонт. На него уже израсходовано порядка 18 млн рублей. Тем не менее в корпусах, которые были недавно отремонтированы, температура воздуха составляет порядка 0 градусов. Также источник рассказал, что в учреждении отходят от стен новые обои и кафельные плитки.