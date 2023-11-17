Трагедия бизнеса: Россию захлестнула волна банкротств

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По данным статистики, число банкротных дел выросло с 50,3 до 62,6 тысячи. В результате суды перегружены банкротными делами, заявил замглавы ФНС Константин Чекмышев. Так, из 800 тысяч арбитражных дел 150 тысяч — это дела о несостоятельности. Кроме этого появляются и дополнительные дела в ходе рассмотрения банкротства.
При этом кредиторы в основном остаются ни с чем. В 2022 году их требования были удовлетворены только в 4% случаев. При этом в 57% случаев с должников не было взыскано ничего, пишут «Новые известия».
По словам финансового аналитика Андрея Верникова, среди причин имеет место «отложенное банкротство», то есть, что у предприятий проблемы копились давно. В качестве примера он приводит общепит. Сфера пострадала во время ковидной пандемии и у людей за это время изменились вкусы — теперь в моде курьерская доставка. На сегодняшний день упор делается на предприятия ВПК. Поэтому они могут позволить себе нанять высокооплачиваемых сотрудников. Верников считает, что сейчас безбедно существует только банковский сектор.
Также среди популярных причин банкротств называются нехватка капитала, недостаток опыта, неэффективное управление, плохая кредитная политика, излишние инвестиции в фиксированные активы, низкие продажи и конкуренция.
Однако эксперты называют еще одну причину — свертывание экспорта и импорта после начала СВО.
Больше всего банкротов на сегодняшний день насчитывается в Краснодарском крае (около 14 тысяч человек), Московской области (13,5 тысяч), Москве (13,4 тысяч), Башкирии (11 тысяч), Свердловской области (около 11 тысяч) и Санкт-Петербурге (10,4 тысяч).
Напомним, ранее в свердловский Арбитражный суд поступило заявление с требованием признать банкротом «Косулинское многопрофильное предприятие».