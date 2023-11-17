Трагедия бизнеса: Россию захлестнула волна банкротств

По словам финансового аналитика Андрея Верникова, среди причин имеет место «отложенное банкротство», то есть, что у предприятий проблемы копились давно. В качестве примера он приводит общепит. Сфера пострадала во время ковидной пандемии и у людей за это время изменились вкусы — теперь в моде курьерская доставка. На сегодняшний день упор делается на предприятия ВПК. Поэтому они могут позволить себе нанять высокооплачиваемых сотрудников. Верников считает, что сейчас безбедно существует только банковский сектор.