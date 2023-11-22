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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Вакцина от ротавируса для детей из групп риска закуплена в Свердловской области

С начала года почти 6 тысяч жителей Свердловской области переболели ротавирусом

22 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI

Вакцина от ротавируса для детей из групп риска закуплена в Свердловской области

Свердловская область закупила 9 тысяч доз вакцины от ротавируса. Они предназначены для детей, которые находятся в группе риска.

С начала 2023 года от инфекции привиты уже 4,1 тысячи детей региона. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Там отметили, что важно прививки ставить детям от 6 до 32 недель с момента их рождения. Всего в курсе насчитывается три прививки с интервалом от 4 до 6 недель. Сроки должны при этом четко выдерживаться, так как тогда эффект будет максимальным.

Вакцинация проводится бесплатно детям до года, которые в случае заражения тяжело переносят инфекцию.

По данным внештатного специалиста по медпрофилактике минздрава региона Александра Харитонова, с начала года в Свердловской области выявлены 5,8 тысячи случаев заболевания ротавирусом. Чаще всего болеют дети до двух лет, которые еще не ходят в детский сад, но заражаются от взрослых и старших братьев и сестер, переносящих болезнь более легко.

Напомним, в сентябре 2023 года в краснодарской больнице от осложнений после ротавируса скончалась семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга. Она приехала в августе на отдых с мамой, но в один из дней после купания в море состояние девочки ухудшилось и она попала в больницу.

#Дети#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Ротавирус#Ирина Кирилова
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