С начала года почти 6 тысяч жителей Свердловской области переболели ротавирусом

По данным внештатного специалиста по медпрофилактике минздрава региона Александра Харитонова, с начала года в Свердловской области выявлены 5,8 тысячи случаев заболевания ротавирусом. Чаще всего болеют дети до двух лет, которые еще не ходят в детский сад, но заражаются от взрослых и старших братьев и сестер, переносящих болезнь более легко.