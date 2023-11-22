С начала года почти 6 тысяч жителей Свердловской области переболели ротавирусом

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
С начала 2023 года от инфекции привиты уже 4,1 тысячи детей региона. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Там отметили, что важно прививки ставить детям от 6 до 32 недель с момента их рождения. Всего в курсе насчитывается три прививки с интервалом от 4 до 6 недель. Сроки должны при этом четко выдерживаться, так как тогда эффект будет максимальным.
Вакцинация проводится бесплатно детям до года, которые в случае заражения тяжело переносят инфекцию.
По данным внештатного специалиста по медпрофилактике минздрава региона Александра Харитонова, с начала года в Свердловской области выявлены 5,8 тысячи случаев заболевания ротавирусом. Чаще всего болеют дети до двух лет, которые еще не ходят в детский сад, но заражаются от взрослых и старших братьев и сестер, переносящих болезнь более легко.
Напомним, в сентябре 2023 года в краснодарской больнице от осложнений после ротавируса скончалась семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга. Она приехала в августе на отдых с мамой, но в один из дней после купания в море состояние девочки ухудшилось и она попала в больницу.