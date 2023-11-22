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Жительница Нижнего Тагила стала призером всероссийского конкурса малой прозы

Тагильская школьница попала в тройку лидеров всероссийского конкурса малой прозы

22 ноября 2023, 11:33
Фото: Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина

Жительница Нижнего Тагила стала призером всероссийского конкурса малой прозы

Школьница из Нижнего Тагила Мария Камешкова заняла второе место на Всероссийском конкурсе малой прозы «Сказки капитана». Она написала «Новые истории из жизни Джонни Воробьева. Таинственный шкаф».

Прошел конкурс 19 ноября в Свердловской библиотеке в Екатеринбурге. Он был приурочен к 85-летию со дня рождения писателя В. П. Крапивина.

В общей сложности было представлено более полусотни работ. Это произведения в жанре «фанфикшн». Для их написания используются идеи сюжета и персонажей оригинального произведения, сообщили в свердловской библиотеке.

Самому младшему участнику конкурса было 8 лет, а старшему — 77 лет. Жюри оценивало работы на соответствие тематике конкурса, оригинальность замысла, чувство стиля и владение языком.

Напомним, школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России. Константину Юдину было всего 11 лет. Он сделал больше всех отжиманий от пола за одну минуту.

#Культура#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Победа#Библиотека#Поэзия#Ирина Кирилова
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