Тагильская школьница попала в тройку лидеров всероссийского конкурса малой прозы

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Прошел конкурс 19 ноября в Свердловской библиотеке в Екатеринбурге. Он был приурочен к 85-летию со дня рождения писателя В. П. Крапивина.
В общей сложности было представлено более полусотни работ. Это произведения в жанре «фанфикшн». Для их написания используются идеи сюжета и персонажей оригинального произведения, сообщили в свердловской библиотеке.
Самому младшему участнику конкурса было 8 лет, а старшему — 77 лет. Жюри оценивало работы на соответствие тематике конкурса, оригинальность замысла, чувство стиля и владение языком.
Напомним, школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России. Константину Юдину было всего 11 лет. Он сделал больше всех отжиманий от пола за одну минуту.