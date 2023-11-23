Экстренное предупреждение из-за снега в Свердловской области снова продлено

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Спасатели не рекомендуют оставлять открытыми окна, двери, чердаки и вентиляцию. Если во время снегопада человек находится на улице, то ему стоит избежать шатких строений, кровли, оборванных проводов и так далее.
Автовладельцам рекомендуется быть максимально бдительными и внимательными на дороге. Нельзя превышать скорость, важно избегать резких маневров и выдерживать дистанцию. Пешеходам стоит позаботиться о максимально нескользящей обуви.
Напомним, синоптики спрогнозировали, что 24 ноября в Свердловской области интенсивность снегопадов снизится. Циклон, который принес обильные осадки будет уходить.