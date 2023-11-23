tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Спасатели снова предупредили о сильном снеге и ветрах в Свердловской области

Экстренное предупреждение из-за снега в Свердловской области снова продлено

23 ноября 2023, 11:31
Фото: 1MI

Спасатели снова предупредили о сильном снеге и ветрах в Свердловской области

Спасатели Свердловской области снова обратились к жителям региона с предупреждением о непогоде. По их данным, 24 ноября ожидаются снегопады и сильные ветра. В связи с этим МЧС призывает быть аккуратнее.

Спасатели не рекомендуют оставлять открытыми окна, двери, чердаки и вентиляцию. Если во время снегопада человек находится на улице, то ему стоит избежать шатких строений, кровли, оборванных проводов и так далее.

Автовладельцам рекомендуется быть максимально бдительными и внимательными на дороге. Нельзя превышать скорость, важно избегать резких маневров и выдерживать дистанцию. Пешеходам стоит позаботиться о максимально нескользящей обуви.

Напомним, синоптики спрогнозировали, что 24 ноября в Свердловской области интенсивность снегопадов снизится. Циклон, который принес обильные осадки будет уходить.

#Свердловская область#Спасатели#Погода#Гололед#Снегопад#Ветер#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
Сегодня, 11:56
«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда
Сегодня, 09:56
Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
Сегодня, 10:22
Заключенный из Нижнего Тагила отсудил у ФСИН 135 тысяч за невыявленный гепатит С
Сегодня, 09:18
Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Вчера, 11:20
Гендиректор КАМАЗа лично передал военнослужащим оборудование и автотехнику
Сегодня, 06:57