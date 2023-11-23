Экстренное предупреждение из-за снега в Свердловской области снова продлено

Спасатели снова предупредили о сильном снеге и ветрах в Свердловской области

Спасатели Свердловской области снова обратились к жителям региона с предупреждением о непогоде. По их данным, 24 ноября ожидаются снегопады и сильные ветра. В связи с этим МЧС призывает быть аккуратнее.