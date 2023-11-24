ТОП-5 советов жителям Свердловской области на продуктах этой зимой

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Независимо от места проживания, жители Свердловской области сталкиваются с проблемой роста стоимости продуктов. В зимнее время, особенно перед Новым годом, дорожает все. Иногда цены способны удивить, как, например, недавнее подорожание яиц.
И что же с этим делать? Чтобы не оставить половину зарплаты в магазине сразу после ее получения, можно воспользоваться несколькими простыми советами. Они помогут питаться не только недорого, но и правильно, и вкусно.
Самым первым советом является заготовка овощей и фруктов на зиму. В зимнее время все натуральные продукты дорожают, а некоторые начинают пропадать с полок магазина, потому что их быстро раскупают. Если приготовиться к этому заранее, то можно сократить затраты в магазине.
Домашние соленья не только экономят деньги, но и дают возможность питаться летними продуктами круглый год.
Несмотря на всю прелесть закруток, продержаться совсем без свежих овощей и фруктов не получится. Чтобы не потратить лишнего, нужно знать, что именно купить.
Так, например, сезонные овощи и фрукты всегда стоят меньше, потому что их не приходится долго перевозить и выращиваются они в больших количествах. Узнайте, что именно сейчас в сезоне у поставщиков.
В зимнее время сезонными считаются капуста, тыква, лук, морковь, картофель, свекла, томат, редька, а также брокколи.
Из фруктов и ягод предпочтение лучше отдать мандаринам, апельсинам, яблокам, хурме, гранату, айве, винограду, бананам, авокадо, манго, клюкве и шиповнику.
Большие упаковки или оптовые партии всегда обходятся дешевле. Если у вас имеется возможность отовариваться именно так, то обязательно воспользуйтесь таким способом. Так вы не только сэкономите деньги, но и время на посещение магазина.
Не ограничивайтесь походом только в один магазин. Изучайте предложения от разных. Где-то какие-то продукты могут стоить дешевле, причем значительно. Нередко также проводятся акции на разные группы товаров.
Перед тем, как пойти в магазин, обязательно составьте список покупок, например, на неделю. Так вы сможете избежать ненужных трат и не возьмете лишнего.