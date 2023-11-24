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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Свердловской области в два раза вырос спрос на ЭКО

Женщины стали в два раза чаще обращаться за ЭКО в Свердловской области

24 ноября 2023, 12:06
Фото: Midjourney

В Свердловской области в два раза вырос спрос на ЭКО

За искусственным оплодотворением стали обращаться в два раза чаще жительницы Свердловской области. Это статистика за восемь лет.

За последние девять месяцев в регионе провели 3349 процедур ЭКО. Медики отмечают, что спрос вырос из-за увеличения случаев бесплодия в семьях, пишет 66.ru.

Отмечается, что в 2015 году в регионе делали 1800 медицинских манипуляций по полису ОМС.

В 2022 году в Свердловской области провели 3935 процедур ЭКО, а за девять месяцев этого года уже 3349. Все чаще семьи готовы делать эту процедуру платно, так как бесплатную нужно ждать до полугода.

Средняя стоимость полной программы ЭКО в частной клинике стоит 170-250 тысяч рублей. Эту процедуру выполняют при бесплодии, отсутствии у женщины маточных труб, импотенции и при других патологиях. Также процедуру могут назначить пациенткам старше 35 лет.

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#Ребенок#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Беременность#Женщины#Эко#Дарья Сорокина
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