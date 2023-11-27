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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В главном музее Екатеринбурга показали вещи последней княгини Романовой

Вещи последней княгини Романовой представлены в Екатеринбурге. Фото

27 ноября 2023, 09:33
Фото: Фонд Святой Екатерины

В главном музее Екатеринбурга показали вещи последней княгини Романовой

В Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера обновлена экспозиция «Дом Романовый и Урал». Теперь там представлены вещи княгини Ольги Александровны Романовой.

Для того, чтобы показать экспонаты, в музее установили специальную климатическую систему. По словам гендиректора музея Александра Емельянова, сделать это было сложно. При этом установка позволяет сохранить экспонаты в пяти залах.

Первыми вещи княгини увидели гости встречи, посвященной ее памяти. Экспонаты при этом были доставлены из Канады. Они были приобретены на аукционе одним из коллекционеров.

Фото: Фонд Святой Екатерины
Мы решили добавить элементы униформы и предметы той эпохи, чтобы рассказать не просто о двух платяных щетках из коллекции, но и о том времени и людях, которые жили в начале ХХ века, как они встретили события Первой мировой войны, революции, как жили в эмиграции, — добавил Александр Емельянов.

Он отметил, что запланирован цикл мероприятий, посвященных царской семье, так как не все экспонаты поместились. Их планируется показать позже.

Напомним, ранее было предложено открыть в Нижнем Тагиле музейный комплекс с площадью более 20 тысяч квадратных метров.

#Свободное время#Выставка#Музей#Показ#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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