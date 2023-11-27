Вещи последней княгини Романовой представлены в Екатеринбурге. Фото

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Для того, чтобы показать экспонаты, в музее установили специальную климатическую систему. По словам гендиректора музея Александра Емельянова, сделать это было сложно. При этом установка позволяет сохранить экспонаты в пяти залах.
Первыми вещи княгини увидели гости встречи, посвященной ее памяти. Экспонаты при этом были доставлены из Канады. Они были приобретены на аукционе одним из коллекционеров.
Мы решили добавить элементы униформы и предметы той эпохи, чтобы рассказать не просто о двух платяных щетках из коллекции, но и о том времени и людях, которые жили в начале ХХ века, как они встретили события Первой мировой войны, революции, как жили в эмиграции, — добавил Александр Емельянов.
Он отметил, что запланирован цикл мероприятий, посвященных царской семье, так как не все экспонаты поместились. Их планируется показать позже.
Напомним, ранее было предложено открыть в Нижнем Тагиле музейный комплекс с площадью более 20 тысяч квадратных метров.