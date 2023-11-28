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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:54

В Госдуме предложено платить 15 тысяч ежегодно на подготовку детей к школе

Платить 15 тысяч рублей ежегодно на подготовку к школе предложили в Госдуме

28 ноября 2023, 08:52
Фото: Midjourney

В Госдуме предложено платить 15 тысяч ежегодно на подготовку детей к школе

В Государственную думу внесли законопроект, предполагающий выплату в 15 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет перед началом учебного года.

При этом ребенок должен иметь гражданство РФ и учиться в школе. Проект размещен в электронной базе. Инициатором выступило законодательное собрание Ленинградской области.

Средства предполагается выплачивать одному из родителей или законных представителей на каждого ребенка для подготовки к школе. Отмечается, что ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября текущего года.

Кроме того, проект предусматривает ежегодную индексацию выплаты.

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#Экономика#Дети#Деньги#Выплаты#Пособия#Ирина Кирилова
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