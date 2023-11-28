Платить 15 тысяч рублей ежегодно на подготовку к школе предложили в Госдуме

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
При этом ребенок должен иметь гражданство РФ и учиться в школе. Проект размещен в электронной базе. Инициатором выступило законодательное собрание Ленинградской области.
Средства предполагается выплачивать одному из родителей или законных представителей на каждого ребенка для подготовки к школе. Отмечается, что ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября текущего года.
Кроме того, проект предусматривает ежегодную индексацию выплаты.
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