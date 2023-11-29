Аниме, летающие лыжники и каверы: куда сходить в Нижнем Тагиле в выходные

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Published Сегодня, 15:41
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30 ноября в библиотеке №13 состоится праздничная программа, посвященная Дню матери. Для присутствующих мам прозвучат поздравления, стихи, а всех участников жду веселые развлечения, обещают организаторы.
Адрес библиотеки — проспект Дзержинского, 51, площадка «Уютная мастерская».
На горе Долгая в Нижнем Тагиле с 30 ноября по 3 декабря стартуют всероссийские соревнования — Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. На тагильских трамплинах пройдут первые два этапа состязаний, затем лыжники отправятся в Чайковский и в Сочи.
Все зрители могут приехать и поболеть за наших спортсменов. Расписание этапов можно смотреть в официальной группе горы «Долгая» в социальных сетях.
2 декабря, в субботу, в гастропабе «Ленинград» пройдет выступление известной в Нижнем Тагиле кавер-группы «Контрабанда». Гостям обещают драйвовые выступления музыкантов под живую музыку, атмосферные посиделки и вкусную еду.
Тагильчан приглашают на просмотр и обсуждение нового аниме от режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». История о японском мальчике Махито повествует о его дружбе с серой цаплей, путешествии и загадках жизни.
7 декабря в кинотеатре «Красногвардеец» под руководством методиста по кино Виталия Скорева в клубе «Кинокритика» пройдет обсуждение премьеры. Тема встречи заявлена так — «Гений аниме Хаяо Миядзаки».
Юных тагильчан и их родителей приглашают на интерактивную экскурсию, где представлены иллюстрации тагильских художников. Зрители услышат сказочные истории, а также смогут сопоставить авторский текст с рисунками к нему и создать рисунок по мотивам любимого произведения.
На выставке представлены линогравюры, рисунки, монохромные листы и иллюстрации. Мероприятие пройдет 2 декабря в музее ИЗО.
Нижнетагильский драматический театр в предстоящие выходные покажет три спектакля для взрослого зрителя и один для маленького. Так, тагильчане и гости города смогут посетить комедии «Вишневый сад» (12+) в пятницу, 1 декабря, «Безымянная звезда» (12+) в субботу, 2 декабря, и «Дуры мы, дуры» (18+) в воскресенье, 3 декабря. Юные зрители увидят «Снежную королеву» в воскресенье.