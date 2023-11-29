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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Аниме, летающие лыжники и каверы: куда сходить в Нижнем Тагиле в выходные

Аниме, летающие лыжники и каверы: куда сходить в Нижнем Тагиле в выходные

29 ноября 2023, 15:41
Фото: tagilcity.ru
Как часто вы скучаете в выходные? TagilCity.ru все-таки надеется, что не часто, но если у вас возникает такой вопрос, специально для этого мы подготовили новый культобзор. Самые занимательные мероприятия с пятницы по воскресенье — уже в материале.

«Загляни в мамины глаза»

30 ноября в библиотеке №13 состоится праздничная программа, посвященная Дню матери. Для присутствующих мам прозвучат поздравления, стихи, а всех участников жду веселые развлечения, обещают организаторы.

Адрес библиотеки — проспект Дзержинского, 51, площадка «Уютная мастерская».

Фото: Midjourney

Кубок России среди летающих лыжников

На горе Долгая в Нижнем Тагиле с 30 ноября по 3 декабря стартуют всероссийские соревнования — Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. На тагильских трамплинах пройдут первые два этапа состязаний, затем лыжники отправятся в Чайковский и в Сочи.

Все зрители могут приехать и поболеть за наших спортсменов. Расписание этапов можно смотреть в официальной группе горы «Долгая» в социальных сетях.

Фото: tagilcity.ru

Концерт кавер-группы «Контрабанда» (21+)

2 декабря, в субботу, в гастропабе «Ленинград» пройдет выступление известной в Нижнем Тагиле кавер-группы «Контрабанда». Гостям обещают драйвовые выступления музыкантов под живую музыку, атмосферные посиделки и вкусную еду.

Фото: 1MI

Аниме «Мальчик и птица» (16+)

Тагильчан приглашают на просмотр и обсуждение нового аниме от режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». История о японском мальчике Махито повествует о его дружбе с серой цаплей, путешествии и загадках жизни.

7 декабря в кинотеатре «Красногвардеец» под руководством методиста по кино Виталия Скорева в клубе «Кинокритика» пройдет обсуждение премьеры. Тема встречи заявлена так — «Гений аниме Хаяо Миядзаки».

Фото: 1MI

Интерактивная экскурсия «Искусство слова в красках» (4+)

Юных тагильчан и их родителей приглашают на интерактивную экскурсию, где представлены иллюстрации тагильских художников. Зрители услышат сказочные истории, а также смогут сопоставить авторский текст с рисунками к нему и создать рисунок по мотивам любимого произведения.

На выставке представлены линогравюры, рисунки, монохромные листы и иллюстрации. Мероприятие пройдет 2 декабря в музее ИЗО.

Фото: 1MI

Театральные вечера

Нижнетагильский драматический театр в предстоящие выходные покажет три спектакля для взрослого зрителя и один для маленького. Так, тагильчане и гости города смогут посетить комедии «Вишневый сад» (12+) в пятницу, 1 декабря, «Безымянная звезда» (12+) в субботу, 2 декабря, и «Дуры мы, дуры» (18+) в воскресенье, 3 декабря. Юные зрители увидят «Снежную королеву» в воскресенье.

Фото: 1MI
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