Аниме, летающие лыжники и каверы: куда сходить в Нижнем Тагиле в выходные

Как часто вы скучаете в выходные? TagilCity.ru все-таки надеется, что не часто, но если у вас возникает такой вопрос, специально для этого мы подготовили новый культобзор. Самые занимательные мероприятия с пятницы по воскресенье — уже в материале.

«Загляни в мамины глаза» Кубок России среди летающих лыжников Концерт кавер-группы «Контрабанда» (21+) Аниме «Мальчик и птица» (16+) Интерактивная экскурсия «Искусство слова в красках» (4+) Театральные вечера