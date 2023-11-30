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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

Стало известно, как пройдет дорога из Екатеринбурга до ХМАО

Как пройдет новая дорога из Екатеринбурга до ХМАО

30 ноября 2023, 08:41
Фото: 1MI

Стало известно, как пройдет дорога из Екатеринбурга до ХМАО

В Свердловской области появится новая дорога, которая соединит регион и ХМАО. Строительство назначено на 2025 год. Проект уже согласован губернатором Евгением Куйвашевым.

Средства на строительство трассы будут выделены из областного бюджета. В нем проект прописан на три года, сообщается в связанном с губернатором Telegram-канале «Не для протокола».

Новая дорога будет частью логистических маршрутов «Сухого порта». Планируется, что строительство пройдет в два этапа. Сначала дорога будет проложена от деревни Владимировка до подъезда к поселку Карабашка и уже затем до границы Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется провести ремонтные работы еще на 34 участках дорог. На составление проектов выделено 10,6 миллиона рублей.

#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Дорога#Строительство#Трасса#Ирина Кирилова
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