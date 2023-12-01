tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Генконсульство Германии прекратило работу в Екатеринбурге

Генконсульство Германии закрылось в Екатеринбурге

1 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

Генконсульство Германии прекратило работу в Екатеринбурге

С 1 декабря в Екатеринбурге прекратило работу генконсульство Германии. Оно функционировало в городе почти 30 лет, с 1995 года.

На сайте ведомства при необходимости предлагается обратиться в посольство Германии, расположенное в Москве.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге перестало работать генконсульство США. После начала спецоперации закрылись консульства Чехии, Болгарии и Украины. При этом в Екатеринбурге в ближайшее время планирует начать работу консульство Республики Беларусь. А в июле в городе заработало консульство Казахстана.

#Политика#Работа#Закрытие#Консульство#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20
Каково это, быть патриотом? «Боевое братство» и «СтройСервис» поделились своим опытом
30 ноября, 06:35
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
29 ноября, 13:36
Ремонт завершается: в Нижнем Тагиле утвержден дизайн-проект школы №32
30 ноября, 13:15
Большегруз оборвал трамвайные провода в Нижнем Тагиле
30 ноября, 13:37
137 ДТП из-за ледяного дождя произошли в Свердловской области
30 ноября, 12:57