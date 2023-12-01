Генконсульство Германии закрылось в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
На сайте ведомства при необходимости предлагается обратиться в посольство Германии, расположенное в Москве.
Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге перестало работать генконсульство США. После начала спецоперации закрылись консульства Чехии, Болгарии и Украины. При этом в Екатеринбурге в ближайшее время планирует начать работу консульство Республики Беларусь. А в июле в городе заработало консульство Казахстана.