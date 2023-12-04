Горожане создадут памятный знак для «Тагильского подноса»: лучший выберут в 2024 году

Сообщается, что работы могут принимать как очно в офисе в Центре развития туризма, так и электронно. Для этого нужно заполнить заявку и отправить ее на почту. Обязательно нужно указать фамилию и имя участника, а несовершеннолетние должны прикрепить письменное согласие на участие в конкурсе от родителей.