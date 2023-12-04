Горожане создадут памятный знак для «Тагильского подноса»: лучший выберут в 2024 году

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Как сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила, на конкурс показать свои работы могут все желающие, ограничений нет. Вместе с тем известно, что работы будут оцениваться по разным категориям, учитывая возраст участников конкурса.
В каждой номинации будут выбраны по три победителя, им будут вручены памятные подарки.
В качестве работ принимаются эскиз-проект памятного знака и концепция, которая будет описывать продукт, его форму, материал. Также будут приниматься предложения по поводу места расположения знака.
Сообщается, что работы могут принимать как очно в офисе в Центре развития туризма, так и электронно. Для этого нужно заполнить заявку и отправить ее на почту. Обязательно нужно указать фамилию и имя участника, а несовершеннолетние должны прикрепить письменное согласие на участие в конкурсе от родителей.
Конкурс проходит с 14 октября 2023 года по 14 января 2024 года. Дата и место награждения победителей будут оглашены отдельно.
Напомним, ранее завершилось голосование за объект, который признают «Достоянием Среднего Урала». Победителем стал Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле.