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У «Тагильского подноса» появится собственный памятный знак

Горожане создадут памятный знак для «Тагильского подноса»: лучший выберут в 2024 году

4 декабря 2023, 11:00
Фото: Центр развития туризма

У «Тагильского подноса» появится собственный памятный знак

«Тагильский поднос» уже давно является визитной карточкой города. В связи с этим еще в октябре было объявлено о начале конкурсе «Тагильский поднос», где жители города смогут проявить себя и представить разные варианты эскизов памятного знака и предложить место его расположения.

 

Как сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила, на конкурс показать свои работы могут все желающие, ограничений нет. Вместе с тем известно, что работы будут оцениваться по разным категориям, учитывая возраст участников конкурса.

В каждой номинации будут выбраны по три победителя, им будут вручены памятные подарки.

В качестве работ принимаются эскиз-проект памятного знака и концепция, которая будет описывать продукт, его форму, материал. Также будут приниматься предложения по поводу места расположения знака.

Сообщается, что работы могут принимать как очно в офисе в Центре развития туризма, так и электронно. Для этого нужно заполнить заявку и отправить ее на почту. Обязательно нужно указать фамилию и имя участника, а несовершеннолетние должны прикрепить письменное согласие на участие в конкурсе от родителей.

Конкурс проходит с 14 октября 2023 года по 14 января 2024 года. Дата и место награждения победителей будут оглашены отдельно.

Напомним, ранее завершилось голосование за объект, который признают «Достоянием Среднего Урала». Победителем стал Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле.

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Память#Тагильский поднос#Ирина Кирилова#Памятный знак
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