Аналитики посчитали среднюю стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В среднем по России, сумма расходов на «новогодний стол» в 2023 году составит 5 115 рублей. Об этом заявляют аналитики Эвотора.
Самая дорогая «новогодняя корзина» оказалась в Москве. На нее там придется потратить 6 109 рублей, а в Санкт-Петербурге — 5 623 рубля.
Аналитики брали для расчетов стоимость овощей и фруктов, рыбы, мяса и изделий из них. Кроме того, в продуктовую корзину для празднования Нового года вошли сыр, майонез 800 грамм, хрен, хлеб, батон, торт и шоколадные конфеты. Не забыли аналитики и об алкоголе. Из напитков учтены литр газировки, шампанское или игристое вино, водка и красное вино.
Отмечается, что наиболее подорожавшими продуктами в 2023 году стали свекла (39%), куриное филе (35%), яйца (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%).
Аналитики для расчетов брали данные из чеков более одного миллиона смарт-терминалов в несетевой рознице. Средняя цена продуктов рассчитывалась по самым популярным позициям, которые продаются в большинстве регионов России. Информацию собирали аналитики за ноябрь 2022 и 2023 годов.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области выросла средняя заработная плата. Теперь она составляет 61,5 тысячи рублей.