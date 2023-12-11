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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

«Новогодний стол» обойдется жителям Свердловской области на 13% дороже

Аналитики посчитали среднюю стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области

11 декабря 2023, 09:29
Фото: Midjourney

«Новогодний стол» обойдется жителям Свердловской области на 13% дороже

Стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области рассчитали аналитики. По их данным, в 2023 году она составит 5 411 рублей. При этом, по сравнению с 2022 годом, эта сумма выросла на 13%.

В среднем по России, сумма расходов на «новогодний стол» в 2023 году составит 5 115 рублей. Об этом заявляют аналитики Эвотора.

Самая дорогая «новогодняя корзина» оказалась в Москве. На нее там придется потратить 6 109 рублей, а в Санкт-Петербурге — 5 623 рубля.

Аналитики брали для расчетов стоимость овощей и фруктов, рыбы, мяса и изделий из них. Кроме того, в продуктовую корзину для празднования Нового года вошли сыр, майонез 800 грамм, хрен, хлеб, батон, торт и шоколадные конфеты. Не забыли аналитики и об алкоголе. Из напитков учтены литр газировки, шампанское или игристое вино, водка и красное вино.

Отмечается, что наиболее подорожавшими продуктами в 2023 году стали свекла (39%), куриное филе (35%), яйца (34%), бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%), яблоки (18%).

Аналитики для расчетов брали данные из чеков более одного миллиона смарт-терминалов в несетевой рознице. Средняя цена продуктов рассчитывалась по самым популярным позициям, которые продаются в большинстве регионов России. Информацию собирали аналитики за ноябрь 2022 и 2023 годов.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области выросла средняя заработная плата. Теперь она составляет 61,5 тысячи рублей.

#Экономика#Аналитика#Цены#Еда#Свердловская область#Новый год#Ирина Кирилова#Рассчет
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