Аналитики посчитали среднюю стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области

Аналитики брали для расчетов стоимость овощей и фруктов, рыбы, мяса и изделий из них. Кроме того, в продуктовую корзину для празднования Нового года вошли сыр, майонез 800 грамм, хрен, хлеб, батон, торт и шоколадные конфеты. Не забыли аналитики и об алкоголе. Из напитков учтены литр газировки, шампанское или игристое вино, водка и красное вино.