Екатеринбург вошел в топ-5 городов для отдыха в новогодние праздники

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, а на третьем оказалось Сочи, сообщается в исследовании OneTwoTrip. На четвертом месте оказался Калининград. Результаты приводит «Газета.Ru».
Отмечается, что до Екатеринбурга перелет стоит в среднем 9 тысяч рублей. При этом город в каникулы посетят 3,4% россиян. Доля бронирований в отелях достигает 1,9%. Это на 26% больше прошлого года.
Ранее стало известно, где в Екатеринбурге разместятся ледовые городки.