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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Екатеринбург вошел в топ-5 городов для отдыха в новогодние праздники

Екатеринбург вошел в топ-5 городов для отдыха в новогодние праздники

13 декабря 2023, 06:05
Фото: Midjourney
Екатеринбург вошел в первую пятерку популярных для новогоднего отдыха российских городов. Такие данные сделали аналитики на основе статистики авиабронирований.

Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, а на третьем оказалось Сочи, сообщается в исследовании OneTwoTrip. На четвертом месте оказался Калининград. Результаты приводит «Газета.Ru».

Отмечается, что до Екатеринбурга перелет стоит в среднем 9 тысяч рублей. При этом город в каникулы посетят 3,4% россиян. Доля бронирований в отелях достигает 1,9%. Это на 26% больше прошлого года.

Ранее стало известно, где в Екатеринбурге разместятся ледовые городки.

#Свободное время#Отдых#Новый год#Туризм#Рейтинг#Путешествие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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