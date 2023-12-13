Новогодние мастер-классы и прыжки с трамплина: куда пойти на выходные в Нижнем Тагиле

Творческую молодежь Нижнего Тагила в возрасте от 14 до 35 лет приглашают погрузиться в интенсивные творческие площадки фестиваля «Ты особенный». В его программу вошли показ хореографического спектакля, серия мастер-классов, лекция от профессионального спикера на тему: «Создание личного бренда в социальных сетях или как заявить о себе используя социальные сети», круглый стол по обмену опытом. Организаторы фестиваля просят участников регистрироваться заранее.