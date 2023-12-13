tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Новогодние мастер-классы и прыжки с трамплина: куда пойти на выходные в Нижнем Тагиле

Новогодние мастер-классы и прыжки с трамплина: куда пойти на выходные в Нижнем Тагиле

13 декабря 2023, 11:50
Фото: 1MI
Праздник к нам приходит… А вместе с ним приходит новогоднее настроение и уходит желание сидеть дома. Тем более морозы уже кончились. Поэтому вперед — навстречу культурным мероприятиям, а мы подскажем, как провести эти выходные с 15 по 17 декабря.

Новогодняя мастерская в музеях

В преддверии Нового года на площадках музея «Горнозаводской Урал» стартует Новогодняя мастерская с проведением мастер-классов, лекций, театрализованных мероприятий и квестов. На этой неделе пройдут следующие мероприятия:

— Интерактивное мероприятие «Я — мультипликатор» (6+). Каждый желающий окунется в мир, где оживают нарисованные картинки. 15 декабря у музее «Дом Черепановых» на улице Верхняя Черепанова, 1.

— Новогодние забавы на «Демидовской даче» (6+). Распорядительница господского дома расскажет, как праздновали новый год в 19 веке, чем угощали и как общались 130 лет назад, а еще проведет мастер-класс по созданию елочной игрушки. 16 декабря в музее «Демидовская дача» на улице Красногвардейская, 5а.

— Мастер-класс «Фоторамка» (6+). Участники погрузятся в мир черно-белой фотографии, побывают в фотолаборатории 20 века и создадут собственную эксклюзивную фоторамку. 17 декабря в музее имени Бондина на улице Красноармейская, 8.

Фото: 1MI

Вечер «В ожидании Рождества-2023» 6+

Большой предрождественский вечер пройдет в музее изобразительных искусств. Гостей ждут открытие выставки тагильского художника, экскурсию по экспозиции фарфоровых статуэток, мастер-классы по созданию куклы-козы, елочки и праздничной упаковке, лекция по волшебному миру Толкиена и многое другое.

Когда: 15 декабря с 16.00 до 20.00.

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 7.

Фото: Midjourney

Молодежный фестиваль «Ты особенный» 14+

Творческую молодежь Нижнего Тагила в возрасте от 14 до 35 лет приглашают погрузиться в интенсивные творческие площадки фестиваля «Ты особенный». В его программу вошли показ хореографического спектакля, серия мастер-классов, лекция от профессионального спикера на тему: «Создание личного бренда в социальных сетях или как заявить о себе используя социальные сети», круглый стол по обмену опытом. Организаторы фестиваля просят участников регистрироваться заранее.

Когда: 16 декабря в 16.00.

Где: Городской дворец молодежи, улица Пархоменко, 37.

Фото: 1MI

Мастерская Деда Мороза 6+

Целых два дня в музее ИЗО будут проходить различные новогодние мастер-классы. 16 декабря участники научаться создавать закладки для зимнего чтения, крафтовые украшения на елку, символ года в технике валяния, а также посмотреть теневой театр. 17 декабря состоятся мастер-классы по созданию рождественского венка из шишек и зимнего домика.

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 7.

Фото: 1MI

Лекция «Искусство авангарда» 6+

Лекция будет посвящена расцвету искусства авангарда в культуре Российской империи и СССР. Слушатели узнают о причинах появления этого направления, о ключевых художественных течениях, входивших в него и о том, как авангард повлиял на жизнь людей в Нижнем Тагиле.

Когда: 16 декабря в 14.00.

Где: мемориально-литературный музей А. П. Бондина, улица Красноармейская, 8.

Фото: Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Литературный вечер «Полночный троллейбус любви» 6+

Литературная студия «Ступени» приглашает на очередной заседание на тему любви в поэзии Булата Окуджавы.

Когда: 16 декабря в 12.00.

Где: мемориально-литературный музей А. П. Бондина, улица Красноармейская, 8.

Фото: Музей «Дом Окуджавы»

Поход выходного дня на Голубые озера

Любителей пеших походов зовут прогуляться до Голубых озер с клубом туристов «Азимут». протяженность маршрута составляет 12 километров. Организаторы обещают костер и советуют взять с собой перекус и термос с горячими напитками.

Когда: 16 декабря в 9.40.

Место встречи: у касс железнодорожного вокзала.

Фото: 1MI

Прыжки с трамплина 0+

Сразу два состязания по прыжкам на лыжах с трамплина состоятся в грядущие выходные на горе Долгая. С 13 по 16 декабря — Всероссийские соревнования «Каменный Цветок» и с 16 по 17 декабря — соревнования памяти А. П. Байбородова.

Фото: tagilcity.ru

Музыкально-поэтическая встреча «Любители декабря» 0+

Лирические песни и стихи в предновогодний декабрьский вечер исполнят лауреат Ильменского фестиваля Евгений Сыроедин, а также поэт и автор четырех поэтических книг Ольга Береговых. В соавторстве они написали более 20 песен, три из которых стали лауреатскими.

Когда: 17 декабря в 16:00.

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 7.

Фото: 1MI

Спектакли на выходные

Нижнетагильский драматический театр 15 декабря покажет спектакль «Демидовы. Версия» 12+, 16 декабря — спектакль «Ханума» 12+, а 17 декабря — сказку для детей «Двенадцать месяцев» 0+ и детектив «Мышеловка» 16+.

Спектакль для малышей «Моя первая елочка» 0+ будут показывать с 15 по 17 декабря два раза в день в Нижнетагильском театре кукол. Постановка включает интерактивные элементы и мастер-класс.

Фото: 1MI
#Свободное время#Культобзор#Нижний Тагил#Эксклюзив#Анна Григорьева#Театр#Лекции#Прыжки с трамплина#Музеи#Спецпроекты#Мастер-классы
Подпишитесь
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Сегодня, 07:06
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Сегодня, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Сегодня, 09:22
Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года
Сегодня, 08:28
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Вчера, 14:02
На «Уральские авиалинии» завели дело после доведения до слез девочки
Сегодня, 08:02