Новогодние мастер-классы и прыжки с трамплина: куда пойти на выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В преддверии Нового года на площадках музея «Горнозаводской Урал» стартует Новогодняя мастерская с проведением мастер-классов, лекций, театрализованных мероприятий и квестов. На этой неделе пройдут следующие мероприятия:
— Интерактивное мероприятие «Я — мультипликатор» (6+). Каждый желающий окунется в мир, где оживают нарисованные картинки. 15 декабря у музее «Дом Черепановых» на улице Верхняя Черепанова, 1.
— Новогодние забавы на «Демидовской даче» (6+). Распорядительница господского дома расскажет, как праздновали новый год в 19 веке, чем угощали и как общались 130 лет назад, а еще проведет мастер-класс по созданию елочной игрушки. 16 декабря в музее «Демидовская дача» на улице Красногвардейская, 5а.
— Мастер-класс «Фоторамка» (6+). Участники погрузятся в мир черно-белой фотографии, побывают в фотолаборатории 20 века и создадут собственную эксклюзивную фоторамку. 17 декабря в музее имени Бондина на улице Красноармейская, 8.
Большой предрождественский вечер пройдет в музее изобразительных искусств. Гостей ждут открытие выставки тагильского художника, экскурсию по экспозиции фарфоровых статуэток, мастер-классы по созданию куклы-козы, елочки и праздничной упаковке, лекция по волшебному миру Толкиена и многое другое.
Когда: 15 декабря с 16.00 до 20.00.
Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 7.
Творческую молодежь Нижнего Тагила в возрасте от 14 до 35 лет приглашают погрузиться в интенсивные творческие площадки фестиваля «Ты особенный». В его программу вошли показ хореографического спектакля, серия мастер-классов, лекция от профессионального спикера на тему: «Создание личного бренда в социальных сетях или как заявить о себе используя социальные сети», круглый стол по обмену опытом. Организаторы фестиваля просят участников регистрироваться заранее.
Когда: 16 декабря в 16.00.
Где: Городской дворец молодежи, улица Пархоменко, 37.
Целых два дня в музее ИЗО будут проходить различные новогодние мастер-классы. 16 декабря участники научаться создавать закладки для зимнего чтения, крафтовые украшения на елку, символ года в технике валяния, а также посмотреть теневой театр. 17 декабря состоятся мастер-классы по созданию рождественского венка из шишек и зимнего домика.
Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 7.
Лекция будет посвящена расцвету искусства авангарда в культуре Российской империи и СССР. Слушатели узнают о причинах появления этого направления, о ключевых художественных течениях, входивших в него и о том, как авангард повлиял на жизнь людей в Нижнем Тагиле.
Когда: 16 декабря в 14.00.
Где: мемориально-литературный музей А. П. Бондина, улица Красноармейская, 8.
Литературная студия «Ступени» приглашает на очередной заседание на тему любви в поэзии Булата Окуджавы.
Когда: 16 декабря в 12.00.
Где: мемориально-литературный музей А. П. Бондина, улица Красноармейская, 8.
Любителей пеших походов зовут прогуляться до Голубых озер с клубом туристов «Азимут». протяженность маршрута составляет 12 километров. Организаторы обещают костер и советуют взять с собой перекус и термос с горячими напитками.
Когда: 16 декабря в 9.40.
Место встречи: у касс железнодорожного вокзала.
Сразу два состязания по прыжкам на лыжах с трамплина состоятся в грядущие выходные на горе Долгая. С 13 по 16 декабря — Всероссийские соревнования «Каменный Цветок» и с 16 по 17 декабря — соревнования памяти А. П. Байбородова.
Лирические песни и стихи в предновогодний декабрьский вечер исполнят лауреат Ильменского фестиваля Евгений Сыроедин, а также поэт и автор четырех поэтических книг Ольга Береговых. В соавторстве они написали более 20 песен, три из которых стали лауреатскими.
Когда: 17 декабря в 16:00.
Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, улица Уральская, 7.
Нижнетагильский драматический театр 15 декабря покажет спектакль «Демидовы. Версия» 12+, 16 декабря — спектакль «Ханума» 12+, а 17 декабря — сказку для детей «Двенадцать месяцев» 0+ и детектив «Мышеловка» 16+.
Спектакль для малышей «Моя первая елочка» 0+ будут показывать с 15 по 17 декабря два раза в день в Нижнетагильском театре кукол. Постановка включает интерактивные элементы и мастер-класс.