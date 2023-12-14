Девочка-подросток чуть насмерть не замерзла на лесной дороге в Новоуральске

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По словам мужчины, можно было проехать по городу, но он решил свернуть на объездную, чтобы не стоять на светофорах. По пути вдоль лесополосы мужчина заметил, что на встречной полосе около обочины кто-то лежит. Он остановился и решил поинтересоваться, что случилось. В ответ ему девочка ответила, что не чувствует ног.
Рядом бегала собака на поводке, а ребенок не мог встать и уже замерзала от холода. Сергей сразу положил девочку в машину, укутал ноги и укрыл. Рядом посадил собаку. Подросток ему рассказала, что днем пошла гулять с собакой, но она убежала. Школьница пыталась ее найти и дошла до леса. В итоге собаку она нашла, но идти обратно уже сил не хватило и она замерзла.
Сергей рассказал, что когда он обнаружил девочку, она уже засыпала на дороге. Кроме того, на ней не было одного ботинка, потому что она упала и он слетел.
Оказалось, что к тому времени ребенка уже искала полиция. Телефона у нее не было, но она смогла назвать номер матери. Мужчина с ней созвонился и отвез домой. Там ее уже передали медикам.
На утро мама сообщила спасителю, что дочке восстановили кровоснабжение в ногах, а еще через пару дней она выздоровела, пишет «КП-Екатеринбург».
После этого полиция Новоуральска начала проверку. В ведомстве рассказали, что поиски продолжались около двух часов. Госпитализация девочке не потребовалась.
Напомним, в начале декабря мужчина в Екатеринбурге замерз насмерть около проходной на предприятие.