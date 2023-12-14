Девочка-подросток чуть насмерть не замерзла на лесной дороге в Новоуральске

Рядом бегала собака на поводке, а ребенок не мог встать и уже замерзала от холода. Сергей сразу положил девочку в машину, укутал ноги и укрыл. Рядом посадил собаку. Подросток ему рассказала, что днем пошла гулять с собакой, но она убежала. Школьница пыталась ее найти и дошла до леса. В итоге собаку она нашла, но идти обратно уже сил не хватило и она замерзла.