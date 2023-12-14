Главный врач онкодиспансера в Мелитополе Константин Лакунин во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать федеральную программу для привлечения медиков в новые регионы. Президент отметил, что проблема с дефицитом кадров действительно есть и на нее стоит обратить внимание.