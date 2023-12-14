Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Главный врач онкодиспансера в Мелитополе Константин Лакунин во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать федеральную программу для привлечения медиков в новые регионы. Президент отметил, что проблема с дефицитом кадров действительно есть и на нее стоит обратить внимание.
У нас есть льготная ипотека для этих регионов — 2%. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, пока немного. Поэтому надо, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. И тогда это будет работать быстро. И второе — по поводу создания дополнительных стимулов. Может быть, так же как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн рублей, а для фельдшеров — до 1 млн рублей, — предложил Владимир Путин.