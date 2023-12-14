tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Главный врач онкодиспансера в Мелитополе Константин Лакунин во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать федеральную программу для привлечения медиков в новые регионы

14 декабря 2023, 10:24

Главный врач онкодиспансера в Мелитополе Константин Лакунин во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать федеральную программу для привлечения медиков в новые регионы. Президент отметил, что проблема с дефицитом кадров действительно есть и на нее стоит обратить внимание.

У нас есть льготная ипотека для этих регионов — 2%. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, пока немного. Поэтому надо, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. И тогда это будет работать быстро. И второе — по поводу создания дополнительных стимулов. Может быть, так же как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн рублей, а для фельдшеров — до 1 млн рублей, — предложил Владимир Путин.
#Экономика#Эксклюзив#Владимир Путин#Прямая линия#Президент#Анна Григорьева#Регионы#Медики#Федеральная программа#Дефицит кадров#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02