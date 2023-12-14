Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Владимир Путин в эфире «Прямой трансляции» высказался в том числе о предстоящих праздниках. Он сказал, что Новый год лучше всего провести в кругу близких.
Также он добавил, что всей семье можно найти какое-то общее дело и заняться им вместе.
Выставки, театры, спорт, обязательно. Активный образ жизни нужно вести и желательно провести новый год вместе со своими близкими, с семьей, — добавил Владимир Путин.