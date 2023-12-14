tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Владимир Путин в эфире «Прямой трансляции» высказался в том числе о предстоящих праздниках

14 декабря 2023, 11:43

Владимир Путин в эфире «Прямой трансляции» высказался в том числе о предстоящих праздниках. Он сказал, что Новый год лучше всего провести в кругу близких.

Также он добавил, что всей семье можно найти какое-то общее дело и заняться им вместе.

Выставки, театры, спорт, обязательно. Активный образ жизни нужно вести и желательно провести новый год вместе со своими близкими, с семьей, — добавил Владимир Путин.
#Политика#Прямая линия#Президент#Новый год#Семья#Праздники#Вопросы#Дарья Сорокина#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02