tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Путин рассказал, как переживает стресс. Чувство долга

14 декабря 2023, 10:58

Путин рассказал, как переживает стресс.

Чувство долга. Без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелупонь, — сказал Владимир Путин.

А новогодние праздники нужно проводить в семье, отмечает Путин.

Надо позаниматься вместе. Найти общее дело — выставки, театры, спорт, активный образ жизни вести, — говорит Путин.
#Ирина Кирилова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02