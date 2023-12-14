Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Путин рассказал, как переживает стресс.
Чувство долга. Без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелупонь, — сказал Владимир Путин.
А новогодние праздники нужно проводить в семье, отмечает Путин.
Надо позаниматься вместе. Найти общее дело — выставки, театры, спорт, активный образ жизни вести, — говорит Путин.