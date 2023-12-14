Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Путину задали вопрос про яйца. Например, в Иваново стоимость одного десятка уже достигает 250 рублей.
40% в некоторых местах и больше. И мясо куриное. Знаете, что произошло? У нас идет повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Популярный у граждан. Я тоже люблю яичницу. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Также вовремя не открыли импорт в должном объеме, — рассказал Владимир Путин.