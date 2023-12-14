Сколько тратят на подарки к Новому году жители Екатеринбурге

Самые большие суммы екатеринбуржцы готовы тратить на презенты для своей семьи. Жительница города Анна рассказала, что уже потратила 50 тысяч рублей, а Мария отдала 40 тысяч только для детей и мужа. Еще одна девушка по имени Юлия заявила, что только сыну на подарок она потратила 20 тысяч рублей.