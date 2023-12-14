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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Жители Екатеринбурга озвучили свои траты на подарки к Новому году

Сколько тратят на подарки к Новому году жители Екатеринбурге

14 декабря 2023, 06:34
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга озвучили свои траты на подарки к Новому году

Жители Екатеринбурга поделились, сколько уже потратили на подарки к Новому году или только собираются потратить.

Самые большие суммы екатеринбуржцы готовы тратить на презенты для своей семьи. Жительница города Анна рассказала, что уже потратила 50 тысяч рублей, а Мария отдала 40 тысяч только для детей и мужа. Еще одна девушка по имени Юлия заявила, что только сыну на подарок она потратила 20 тысяч рублей.

Некоторые жители Екатеринбурга тратят и суммы свыше 100 тысяч рублей. Так получилось у Кристины, которая уже отдала 150 тысяч, а еще одна горожанка Екатерина заявила о тратах в 180 тысяч рублей. У последней в семье шестеро детей.

Ради интереса решила посчитать, хорошо, что я всё постепенно покупала. У меня шестеро детей, но, если честно, с нашими ценами не нашла ничего дешевле 7 тысяч из того, что бы хотелось им подарить. А перед самым Новым годом так вообще цены еще больше взлетели, — рассказывает Екатерина.

Рекордсменом стал мужчина с ником Phoenix. Он заявил, что потратил уже 280 тысяч рублей.

Однако не все горожане тратят такие большие суммы и даже удивляются, откуда они могут взяться.

Если честно, сижу и офигеваю от комментов — ну и суммы! Я не нищая и могу себе позволить, но, видимо, у кого как заведено. В нашей семье всегда были приняты только символические подарки (а-ля мыльно-рыльное и тому подобное), и никто никогда ни на кого не обижается за это. Короче, мой бюджет на все подарки не более 5 тысяч рублей, — высказалась Мила.

Некоторые из жителей города заявляют, что в их семьях принято дарить подарки «чисто символически», поэтому больших трат они не несут.

Напомним, ранее стало известно, в какую сумму обойдется свердловчанам новогодний стол.

#Экономика#Новый год#Подарки#Траты#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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