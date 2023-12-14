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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Владельцы оборонного завода в Асбесте признаны экстремистами

Спонсоры ВСУ оказались владельцами оборонного предприятия в Асбесте

14 декабря 2023, 05:04
Фото: Midjourney

Владельцы оборонного завода в Асбесте признаны экстремистами

Оборонное предприятие ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», расположенное в Асбесте, оказалось под контролем владельцев, которые собирали средства на нужды ВСУ.

То же самое касается и дочерних заводов, находящихся в других регионах. Волжский горсуд Волгоградской области признал экстремистской деятельность владельцев предприятий Константина Ефименко и Елизавету Андрееву, пишет «Коммерсантъ». Все заводы были у них изъяты и переданы Росимуществу.

Генеральной прокуратурой РФ установлено, что Елизавета Андреева является сестрой экс-министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко. Они через собственный благотворительный фонд собирали средства на нужды ВСУ.

В частности, для военных они приобретали одежду, продукты и маскировочные сети. А Константин Ефименко закупал медикаменты, дроны и другое. Российские активы он отдал сестре, которая получила российское гражданство в 2022 году. Для этого она изменила паспортные данные и таким образом скрыла родство с братом. В том же месяце она вылетела в ОАЭ и в Россию больше не возвращалась.

Само ПАО «УралАТИ» выпускает тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы для предприятий различных отраслей. Дочерние организации находятся в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане. При этом 96,7% капитала компании принадлежат кипрскому офшору. Им владеет Елизавета Андреева.

Напомним, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила о том, что ВСУ на поле боя использует запрещенные виды оружия.

#Экономика#Асбест#Украина#Криминал#Экстремизм#Ирина Кирилова#ВСУ
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