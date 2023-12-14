Спонсоры ВСУ оказались владельцами оборонного предприятия в Асбесте

В частности, для военных они приобретали одежду, продукты и маскировочные сети. А Константин Ефименко закупал медикаменты, дроны и другое. Российские активы он отдал сестре, которая получила российское гражданство в 2022 году. Для этого она изменила паспортные данные и таким образом скрыла родство с братом. В том же месяце она вылетела в ОАЭ и в Россию больше не возвращалась.